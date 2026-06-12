Gobierno crea grupo multisectorial para impulsar parques industriales en el país

Andina/Difusión

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo creó el Grupo de Trabajo Multisectorial para impulsar la promoción e implementación de los parques industriales a nivel nacional, en el marco del Sistema Nacional de Parques Industriales.

La medida fue oficializada mediante la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2524927-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Ministerial N.° 000164-2026-PRODUCE, publicada en el boletín de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano.

-Perú registra uno de los mayores crecimientos de recaudación en América Latina

Según la norma,el grupo tendrá como objetivo identificar y analizar los problemas que afectan el desarrollo y la operatividad de los parques industriales, así como formular propuestas normativas y de gestión que contribuyan a su promoción e implementación.

Esta instanciapermitirá abordar de manera articulada las principales brechas, barreras y cuellos de botella regulatoriosque limitan el crecimiento de estos espacios productivos en el país.

El grupo de trabajo estará integrado por representantes de diversos sectores e instituciones, entre ellos los ministerios de Economía y Finanzas, Vivienda, Comercio Exterior y Turismo, Ambiente y Cultura, así como de gremios empresariales, gobiernos regionales y municipales.

También participarán representantes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Asociación de Exportadores (Adex), la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

La Secretaría Técnica estará a cargo del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción (Produce). El grupo deberá instalarse en un plazo máximo de 7 días hábiles y tendrá una vigencia de 2 años desde su instalación.

La norma precisa que sus integrantesejercerán sus funciones ad honoremy que el cumplimiento de sus actividades se financiará con los presupuestos institucionales de las entidades participantes, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });