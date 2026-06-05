Gobierno crea grupo de trabajo para estrategia en zonas afectadas por la minería ilegal

Andina/Difusión

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio del Ambiente (Minam) dispuso la creación del “Grupo de trabajo multisectorial para formular la estrategia nacional para la recuperación del ambiente con desarrollo sostenible, fomentando economías alternativas, en zonas afectadas por la minería ilegal en el Perú al 2030”.

Mediante la Resolución Ministerial N° D000187-2026-MINAM, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se señala que dicho grupo de trabajo tiene el objetivo de diseñar una estrategia interinstitucional para la recuperación de los ecosistemas afectados por la minería ilegal y promover el fomento de economías alternativas que aseguren el desarrollo sostenible de la población local.

El grupo de trabajo multisectorial, de naturaleza temporal, formulará la estrategia interinstitucional a través de la identificación, articulación y definición de acciones y actividades que las entidades competentes del sector público deben implementar, con la colaboración de los actores del sector privado que correspondan.

La conformación del grupo de trabajo multisectorial, que deberá instalarse dentro de los 10 días hábiles, estará integrada de la siguiente manera:

- Un representante del Ministerio del Ambiente, quien lo preside.

- Un representante del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

- Un representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

- Un representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

- Un representante del Ministerio del Interior.

- Un representante del Ministerio de Defensa.

- Un representante del Ministerio de la Producción.

- Un representante del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

- Un representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

- Un representante del Ministerio de Cultura.

- Un representante del Ministerio de Educación.

- Un representante del Ministerio de Salud.

- Un representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

- Un representante del Ministerio Público.

- Un representante de la Autoridad Nacional del Agua.

- Un representante del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.

- Un representante de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

- Un representante del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.

- Un representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas.

La norma indica que los integrantes titulares del grupo de trabajo multisectorial podrán contar con un representante alterno y su participación es ad honórem.

La secretaría técnica del grupo de trabajo multisectorial estará a cargo de la Dirección General de Calidad Ambiental del Minam, y se encargará de brindar el apoyo técnico y administrativo correspondiente.

(FIN) CNA/JJN