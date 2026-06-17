Perú.- Gobierno culmina 7 proyectos de electrificación: lleva energía eléctrica a 257 localidades

Andina/Prensa Presidencia

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (Minem), a través de la Dirección General de Electrificación Rural (DGER), informó que durante el transcurso de este año logró llevar energía eléctrica a 257 localidades rurales, beneficiando a 20,629 habitantes y contribuyendo al cierre de brechas de acceso a servicios básicos en diversas regiones del país.

Este avance fue posible gracias a la ejecución física de siete proyectos de electrificación rural, ejecutados con una inversión superior a los 111 millones de soles, que permitieron ampliar la cobertura eléctrica en comunidades de las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Moquegua y Puno.

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Entre las iniciativas de mayor impacto destaca el proyecto de Ampliación de redes de distribución en la región Puno, que permitió electrificar a 197 localidades rurales y beneficiar a más de 12,000 habitantes, fortaleciendo el acceso a la energía en una de las regiones con mayores desafíos geográficos del país.

Asimismo, destaca el proyecto de electrificación ejecutado en la región Ayacucho, que incorporó al servicio eléctrico a 25 localidades rurales, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de cientos de familias y generando nuevas oportunidades para el desarrollo productivo, educativo y social.

Más establecimientos de salud, colegios, emprendimientos...

Las obras concluidas durante el presente año permiten que más peruanos accedan a un servicio eléctrico seguro y confiable, favoreciendo el funcionamiento de establecimientos de salud, instituciones educativas, emprendimientos locales y actividades económicas que impulsan el desarrollo de las comunidades.

Al respecto, el viceministro de Electricidad, Luis Santillan, destacó queestos resultados reflejan el compromiso del Gobierno por llevar energía a las poblaciones que más lo necesitan.

"Cada localidad que accede al servicio eléctrico representa una oportunidad de desarrollo para las familias peruanas. La electricidad mejora las condiciones para la educación, fortalece los servicios de salud, impulsa los emprendimientos locales y contribuye a generar mejores oportunidades para el desarrollo económico de las comunidades rurales", señaló.

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