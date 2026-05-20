Gobierno declara el 11 de junio como el Día Nacional del Vino Peruano

Andina/Difusión

Lima 20 May. (ANDINA) -

El Ministerio de la Producción (Produce) estableció que, el 11 de junio de cada año, sea oficialmente declarado como el Día Nacional del Vino Peruano.

Mediante Resolución Ministerial N° 000136-2026-PRODUCE, emitido hoy en el diario oficial El Peruano, se dispuso que la presente norma sea publicada en la sede digital del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce).

En los considerandos de la norma se recuerda que la Ley que declara de interés nacional la promoción y difusión del vino peruano y del pisco como bebidas nacionales (Ley N° 30460) busca la promoción del desarrollo tecnológico y comercial de las economías regionales a partir de acciones relacionadas con el sector vitivinícola y pisquero del país.

Asimismo, vía Resolución Legislativa N° 27955, se aprobó la adhesión del Perú al “Acuerdo por el que se crea la Organización Internacional de la Viña y el Vino”, adoptado en la ciudad de París (Francia) el 3 de abril del 2001, con lo cual se reafirma el compromiso del Estado peruano con el desarrollo técnico, científico y comercial del sector vitivinícola a escala internacional.

Por ello, la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Ministerio de la Producción propuso declarar el 11 de junio de cada año como el Día Nacional del Vino Peruano, con el fin de fortalecer la promoción, planificación sectorial y valoración cultural del sector.

La celebración del Día Nacional del Vino Peruano se plantea como una muestra del reconocimiento a la historia, a la identidad cultural, a la diversidad de variedades patrimoniales y a la contribución socioeconómica del sector vitivinícola peruano al desarrollo del país, considerando que genera alrededor de 36,000 empleos.

(FIN) CNA