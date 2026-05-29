Gobierno declara de interés nacional foro sobre uranio y litio

Andina/Difusión

Lima 29 May. (ANDINA) -

El Gobierno declaró de interés nacional la organización y realización del I Foro Internacional “Uranio y Litio: pilares del liderazgo energético para el desarrollo minero, tecnológico y de ciudades inteligentes en el Perú y el mundo”, que se desarrollará los días 7 y 8 de julio del 2026 en Lima, así como las actividades conexas a realizarse antes y durante el citado evento.

Mediante Decreto Supremo N° 006-2026-EM, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, se dispuso que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), serán las entidades responsables de la organización del mencionado foro internacional.

La norma indica que el Estado facilita los trámites aduaneros y el ingreso de participantes, bienes, en especial de equipos e instrumental para la realización del I Foro Internacional “Uranio y Litio: pilares del liderazgo energético para el desarrollo minero, tecnológico y de ciudades inteligentes en el Perú y el mundo”.

La aplicación de lo dispuesto en el presente decreto supremo se financia con cargo al presupuesto institucional del Minem y el MVCS, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, conforme a las disposiciones legales vigentes.

En los considerandos de la norma se recuerda la aprobación de la Política Energética Nacional del Perú al 2040, la cual establece como objetivos de política el desarrollo de un sector energético con mínimo impacto ambiental y bajas emisiones de carbono en un marco de desarrollo sostenible, y el fortalecimiento de la institucionalidad y transparencia, lo cual implica promover la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica.

Por ello, un informe de la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del Minem señala que los recursos naturales de uranio y litio constituyen minerales críticos y estratégicos de creciente relevancia a nivel internacional, por su contribución al desarrollo de tecnologías vinculadas a la transición energética, la electromovilidad, el almacenamiento energético, las energías limpias, las ciudades inteligentes y la seguridad energética global.

El Minem considera que el Perú cuenta con potencial geológico para el desarrollo y aprovechamiento sostenible de minerales críticos y estratégicos, lo cual representa una oportunidad para promover inversiones sostenibles, fortalecer la competitividad del país, impulsar la innovación tecnológica y contribuir al desarrollo económico nacional.

(FIN) CNA