Gobierno desarrolla nueva variedad de maíz amiláceo que elevará productividad por hectárea

Andina/Difusión

Lima 13 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), desarrolló la nueva variedad de maíz amiláceo INIA 623 Cumbemaino, que permitirá incrementar la productividad por hectárea y mejorar hasta en 50% la rentabilidad económica de más de 220,000 pequeños agricultores, gracias a su alta calidad genética.

La variedad fue puesta a disposición de los productores mediante la Resolución Jefatural N.° 0083-2020-INIA y destaca por su capacidad de alcanzar un rendimiento promedio de tres toneladas por hectárea, muy por encima de los 800 kilos que producen otras variedades. Además, puede generar entre dos y tres mazorcas por planta.

El INIA 623 Cumbemaino también presenta resistencia a la pudrición de mazorca ocasionada por el insecto Helicoverpa zea y el hongo Fusarium. Asimismo, ofrece granos de buena textura, un porcentaje de desgrane de 89%, un peso promedio de 550 gramos y adaptabilidad a zonas ubicadas entre los 2,500 y 3,000 metros sobre el nivel del mar.

Esta nueva variedad beneficiará a más de 120,000 agricultores de la región Cajamarca, principalmente en las provincias de Contumazá, San Marcos, San Miguel, Cutervo, Cajabamba y Cajamarca. También favorecerá a unos 60,000 productores de Áncash, especialmente en Carhuaz, y a otros 40,000 pequeños agricultores de la zona andina de Amazonas, en las provincias de Chachapoyas, Luya y Bongará.

El desarrollo de este cultivar demandó 12 años de investigación por parte de especialistas del Programa Nacional de Maíz de la Estación Experimental Agraria Baños del Inca del INIA, en Cajamarca. El proceso incluyó técnicas de retrocruzamiento con germoplasma y la participación de productores de Cajamarca, Áncash y Amazonas.

El maíz amiláceo es, después de la papa, uno de los principales alimentos de la población de la sierra peruana. Su producción se destina principalmente al autoconsumo en forma de choclo, cancha, mote, harina precocida y bebidas, entre otros productos, constituyendo un alimento esencial para millones de habitantes de estas zonas del país.