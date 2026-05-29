Gobierno destina S/ 170 millones para mitigar crisis económica de productores de arroz

Andina/Difusión

Lima 30 May. (ANDINA) -

El Gobierno aprobó medidas económicas extraordinarias por 170 millones de soles para enfrentar la crisis de la cadena productiva del arroz y garantizar la seguridad alimentaria nacional.

Mediante el https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2520796-1" target="_blank" class="ApplyClass">Decreto de Urgencia Nº 005-2026, publicado este viernes en edición extraordinaria del boletín de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano, se autoriza al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) a ejecutar una transferencia de hasta 120 millones de soles destinada a mitigar el impacto de la sobreoferta de arroz y del incremento de costos de producción derivados del alza de fertilizantes y combustibles, factores que afectan principalmente a pequeños productores de la agricultura familiar.

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Como parte de las medidas, elMidagripodrá comprar y distribuir gratuitamente arroz a favor de personas en situación de pobreza y pobreza extrema de distritos focalizados, definidos según el mapa de pobreza del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), con el fin de asegurar el abastecimiento del mercado interno.

De acuerdo con el decreto, elsector agrario deberá aprobar, en un plazo máximo de 10 días hábiles, los lineamientos operativos para la implementación de la medida, incluyendo los criterios de focalización, las entidades receptoras y los mecanismos de distribución del alimento.

Asimismo, se dispone una transferencia adicional de 50 millones de soles a favor del Midagri para financiaractividades de limpieza y mantenimiento de infraestructura de riegomenor mediante núcleos ejecutores, con el propósito de reducir el impacto de lluvias e inundaciones en distritos declarados en estado de emergencia.

El Ejecutivo sustentó la medida en el deterioro de la rentabilidad de los productores arroceros debido al aumento internacional de fertilizantes, agravado este año por el conflicto en Medio Oriente, situación que —según el decreto— ha incrementado el riesgo de abandono de parcelas, endeudamiento y afectación de la seguridad alimentaria.

Según la norma, elarrozrepresentó el 6.42 % del Valor Bruto de Producción (VBP) agropecuario nacional en 2025 ygenera ocupación directa para más de 71,000 productores en el país, de los cuales más del 75% posee menos de cinco hectáreas de cultivo.

El Decreto de Urgencia N.º 005-2026 tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2026, mientras la Contraloría General de la República realizará control concurrente y posterior sobre el uso de los recursos transferidos.

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