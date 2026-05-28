Gobierno destina S/ 23.3 millones a municipalidades para programa del Vaso de Leche

Perú.- Gobierno destina S/ 23.3 millones para programa del Vaso de Leche - Andina/Archivo

Lima 28 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó una transferencia de 23 millones 319,205 soles a favor de diversos gobiernos locales, con la finalidad de financiar la atención alimentaria del programa del Vaso de Leche en el presente año.

Mediante Decreto Supremo Nº 096-2026-EF, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, se aprobó dicha transferencia, en el marco de lo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 (Ley Nº 32513), con cargo a los recursos del presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

La norma señala que el detalle de los pliegos y de los montos se encuentra en el anexo “Transferencia de partidas a favor de diversos gobiernos locales”, el cual se publica en las sedes digitales del Midis (www.gob.pe/midis) y del MEF (www.gob.pe/mef).

El titular del pliego habilitador y de los pliegos habilitados en la transferencia aprueban la desagregación de los recursos autorizados dentro de los cinco días calendario contados desde la vigencia del presente dispositivo legal.

Los recursos de la transferencia de partidas no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

El programa del Vaso de Leche fue creado por la Ley Nº 24059 y complementada con la Ley Nº 27470, para ofrecer una ración diaria de alimentos a la población vulnerable, con el propósito de ayudarla a superar la inseguridad alimentaria en la que se encuentra.

Las acciones del programa del Vaso de Leche, realizadas con la fuerte participación de la comunidad, tienen como objetivo elevar el nivel nutricional y así contribuir a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable.

(FIN) CNA/JJN