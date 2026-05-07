Gobierno destinó S/ 66 millones a riego tecnificado para potenciar la agricultura familiar

Andina/Gobierno Destinó S/ 66 Millones A Riego

Lima 7 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) dio un salto clave en la modernización del campo peruano. A través del Programa Nacional de Riego Tecnificado (PNRT), puso en marcha 17 obras de infraestructura hídrica con una inversión de 66.6 millones de soles, orientada a mitigar los efectos del cambio climático y elevar la productividad de los pequeños agricultores.

Destacó que esta iniciativa ya rinde frutos. Así, de las 17 obras, 10 han sido concluidas con éxito, mientras que otras 7 se encuentran en plena ejecución.

En total, el proyecto abarca 1,600 hectáreas, permitiendo que cultivos estratégicos como el palto, papa, quinua y café cuenten con un uso eficiente y optimizado del agua.

Resultados tangibles

Precisó que las 10 obras finalizadas han transformado la realidad de 510 familias en Ayacucho, Puno, Apurímac, Lima, Lambayeque, Huánuco, Cusco, Arequipa y Áncash.

Gracias a la instalación de sistemas a nivel parcelario, estas comunidades ya gestionan el riego de forma técnica en 558 hectáreas, subrayó.

Por otro lado, las 7 obras actualmente en marcha en Áncash, Junín, Arequipa, Huancavelica y Ayacucho sumarán 500 hectáreas adicionales, asegurando la estabilidad productiva de otras 621 familias agricultoras.

Próximos pasos y expansión

El impulso no se detiene. En las próximas semanas iniciarán dos nuevas obras en Piura (Huapalas) y Huancavelica (Churcampa), con una inversión superior a los 9 millones de soles que beneficiará a 195 familias adicionales.

Aseveró que más allá de la infraestructura, el Midagri apuesta por el conocimiento. A la fecha, se han realizado 278 intervenciones de asistencia técnica, capacitando a más de 500 productores.

Cabe destacar que más del 50% de los participantes son mujeres, reafirmando el compromiso del sector con la equidad de género en el campo.

El PNRT gestiona actualmente una ambiciosa cartera de 130 proyectos a nivel nacional (74 de ellos en formulación), que representan una inversión proyectada de 498.5 millones de soles.

Este esfuerzo cuenta con el respaldo financiero parcial del Banco Mundial, consolidando un modelo de agricultura eficiente, resiliente y sostenible, enfatizó el Midagri.

(FIN) NDP/SDD