Perú.- Gobierno eleva a S/ 69,096 millones capacidad para ejecutar obras vía Obras por Impuestos

Andina/Difusión

Lima 29 Jun. (ANDINA) -

El Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aprobó los Topes Máximos de Capacidad Anual (TMCA) que los gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas podrán utilizar en el periodo 2026 - 2027 para desarrollar proyectos, su operación y mantenimiento, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

La nueva capacidad asciende a 69,096 millones de solessuperando en 760 millones de soles a la aprobada el año anterior y alcanzando el nivel más alto desde la creación de este mecanismo, señaló el MEF.

Con la actualización de los TMCA, aprobados por el Decreto Supremo 121-2026-EF, las entidades públicas contarán con mayor margen para promover inversiones y prestar servicios en sectores clave para la población, como salud, educación, infraestructura vial, agua, saneamiento y seguridad ciudadana, a través del trabajo conjunto con el sector privado, sostuvo.

“Este incremento amplía la capacidad de regiones, municipios y universidades públicas para impulsar obras que la población necesita. El mecanismo de Obras por Impuestos permite acelerar inversiones, sumar al sector privado y contribuir al cierre de brechas con resultados concretos para la ciudadanía”, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas.

Indicó que los 25 gobiernos regionales y Lima Metropolitana cuentan con una capacidad total de 34,401 millones de soles, lo que representa un aumento de 5.6% respecto de la actualización de noviembre del 2025.

Regiones con mayor capacidad

Entre las regiones con mayor capacidad destacan Piura, Junín, Loreto, Cusco y Áncash, refirió.

Por su parte, los 1,892 gobiernos locales disponen en conjunto de 33,178 millones de soles, anotó.

Apuntó que entre las municipalidades con mayores topes figuran Megantoni (Cusco), San Marcos (Áncash), Pichari (Cusco), San Antonio (Lima) y Moquegua.

Asimismo, continuó, las 66 universidades públicas cuentan con 1,518 millones de soles, destacando la Universidad Nacional de Moquegua, la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y la Universidad Nacional Diego Quispe Tito.

Manifestó que la aprobación de estos nuevos topes se enmarca en la disposición transitoria establecida por la Ley 32460 para los años 2025, 2026 y 2027, la cual ha permitido ampliar la capacidad de los gobiernos regionales y locales para comprometer proyectos bajo el mecanismo de OxI, en concordancia con las reglas fiscales vigentes.

Mejores condiciones para proyectos

“Queremos que este mayor margen permita que las actuales y próximas autoridades cuenten con mejores condiciones para ejecutar proyectos de manera oportuna en las regiones y localidades del país, además de fortalecer su operación y mantenimiento. La meta es acelerar obras y servicios prioritarios que mejoren directamente la vida de la población”, afirmó el titular del MEF.

Refirió quedesde la creación del mecanismo en el 2008 se han desarrollado más de 1,100 proyectos financiados por el sector privado por un monto superior a los 17,300 millones de soles, principalmente en centros educativos, carreteras y vías, hospitales y centros de salud, entre otros, beneficiando a más de 31 millones de personas en todo el país.

“De esta manera, el Gobierno reafirma su compromiso de seguir impulsando mecanismos que permitan acelerar la inversión pública, fortalecer la articulación con el sector privado y contribuir al cierre de brechas de infraestructura y servicios en beneficio de la ciudadanía”, señaló.