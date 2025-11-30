Gobierno entrega más de 1,490 títulos de propiedad a familias e instituciones en Tumbes

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes, entregó 1,491 títulos de propiedad en Tumbes. - Andina/Cortesía

Lima 30 Nov. (ANDINA) -

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes Quilcate, presidió la entrega de 1,491 títulos de propiedad en beneficio de 5,964 personas de las tres provincias de Tumbes.

De los títulos oficializados a través del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), 1,444 corresponden a vivienda y 45 a equipamiento urbano,destinados a instituciones públicas, la Superintendencia Nacional de Migraciones, organizaciones religiosas, espacios comunales y otros usos de interés social.

“Tenemos el tiempo necesario para sembrar las bases para que el próximo gobierno siga invirtiendo en las fronteras, en las regiones más necesitadas”,indicó el titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

“Este gobierno garantiza un trabajo transparente, de enfoque. Confíen en nosotros, estamos trabajando 24 horas al día, los siete días de la semana”, agregó.

Del total de beneficiarios, 4,524 pertenecen al asentamiento humano Los Claveles, en el distrito de Tumbes, donde miles de familias hacen realidad el sueño de la propiedad formal tras más de 20 años de espera.

También accedieron a su título vecinos de Corrales, Pampas de Hospital y San Jacinto (provincia de Tumbes); del distrito de Zorritos (Contralmirante Villar); así como familias de Aguas Verdes (Zarumilla).

Al cierre del 2025, el Ministerio de Vivienda, a través de Cofopri, proyecta inscribir 1,608 títulos en la región Tumbes, consolidando un avance determinante en el cierre de brechas de acceso a la propiedad formal en el país.

Con esta nueva entrega, el Gobierno reafirma su compromiso con la formalización urbana, la seguridad jurídica y el acceso a una vivienda digna y servicios básicos para más familias peruanas.

Esta actividad se desarrolló como parte de la agenda de trabajo que ejecutó el presidente José Jerí en la región.

En esa línea, el titular del MVCS, Wilder Sifuentes Quilcate, realizó también una inspección a las labores de limpieza y descolmatación en la quebrada Pedregal, que se desarrolla en el marco del plan de acción “La prevención nos une”.