Gobierno entregó más de 1,000 hectáreas de terrenos del Estado para impulsar proyectos

Andina/Terrenos Del Estado

Lima 13 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), señaló que continúa fortaleciendo la gestión eficiente del patrimonio estatal para promover inversiones que beneficien a la población.

En lo que va del 2026, la SBN entregó alrededor de 800 predios estatales que, en conjunto, suman más de 1,000 hectáreas, destinadas a la ejecución de proyectos estratégicos en diversos sectores.

Del total de terrenos adjudicados, 147 fueron destinados a proyectos de agua y saneamiento, 213 a transportes y comunicaciones, 375 a obras de protección frente a inundaciones y 16 a minería e hidrocarburos.

Asimismo, se asignaron predios para iniciativas vinculadas a vivienda, salud, educación, espacios públicos, limpieza pública, agricultura, producción, servicios de administración pública, cultura y deporte, así como para proyectos del sector privado.

“Desde el Ministerio de Vivienda promovemos una administración responsable del patrimonio estatal para que estos terrenos se conviertan en obras y proyectos que reduzcan brechas, fortalezcan los servicios públicos y mejoren la calidad de vida de la población. Cada predio entregado representa una oportunidad para impulsar el desarrollo del país", afirmaron desde el sector.

Entre las principales iniciativas destacan los predios destinados al proyecto Ciudad Bicentenario Luis Castañeda Lossio, en el distrito de Ancón, así como aquellos que permitirán desarrollar proyectos de vivienda de interés social en la región Moquegua.

Los terrenos fueron entregados mediante distintas modalidades, entre ellas afectación en uso, transferencia, venta directa, arrendamiento, usufructo, servidumbre convencional y derecho de superficie, mecanismos que permiten poner el patrimonio estatal al servicio de proyectos de interés público y de inversión.

En cuanto a la distribución territorial, Lima concentra el mayor número de predios entregados con 136, seguida por Tumbes con 113, y Áncash con 98. También destacan La Libertad con 88; Piura con 57, y Lambayeque con 35, reflejando el alcance nacional de la gestión de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales para promover el desarrollo de infraestructura y servicios en beneficio de la ciudadanía.

(FIN) NDP/CNA