Gobierno expande el crédito rural con 11 nuevas sedes de Agrobanco a escala nacional

Andina/Gobierno Expande El Crédito Rural Con 11

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

Con el objetivo de romper las barreras financieras en las zonas rurales del país, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y Agrobanco inauguraron hoy 11 nuevas sedes informativas y de atención. Esta expansión estratégica busca facilitar el acceso al crédito oportuno para miles de pequeños productores dedicados a la agricultura familiar.

El desplazamiento abarca las regiones de Tacna, San Martín, Cajamarca, Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho, Cusco y Apurímac, sumando a la red nacional una agencia, nueve oficinas especiales y una oficina informativa.

Durante el acto inaugural, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza Millán, subrayó el impacto social de esta iniciativa.

“Hoy damos un paso más para acercar las oportunidades a quienes durante muchos años estuvieron lejos de los servicios financieros, porque sabemos que el desarrollo del agro no puede esperar. Queremos un Estado presente que escuche, acompañe y brinde herramientas reales a fin de seguir creciendo”.

Mayor cobertura

El titular del Midagri reafirmó que el fortalecimiento de la agricultura familiar es una prioridad nacional. Resaltó, al respecto, que la estrategia del sector articula el financiamiento directo con asistencia técnica, infraestructura de riego, innovación tecnológica, sanidad agraria y articulación comercial en beneficio de las familias del campo.

Los productores agrarios podrán acudir a las siguientes nuevas sedes habilitadas:

- Agencia: Moyobamba.

- Oficinas especiales: Candarave, Tocache, Jaén-Cenfrocafé, Codo de Pozuzo, Ciudad Constitución, Pangoa, Pampa Cangallo, Kimbiri y Chincheros.

- Oficina informativa: Huambos.

El Midagri resaltó que, con estas aperturas, Agrobanco consolida su presencia territorial en todo el Perú, operando ahora a través de 48 agencias, 10 oficinas especiales, 16 centros especializados de atención remota (CEAR) y 55 oficinas informativas.

Inyección económica en la región Tacna

La puesta en marcha de la oficina especial de Candarave marca un hito para la zona sur, ya que agilizará los préstamos para más de 3,000 agricultores y ganaderos locales.

Subrayó que el financiamiento priorizará el desarrollo de cadenas productivas de bandera como el olivo, el orégano y la carne de vacuno.

A la fecha, el impacto de la banca de desarrollo en Tacna se refleja en la colocación de 534 créditos por un valor de más de 7.6 millones de soles mediante el Fondo AgroPerú, consolidando el despegue económico de sus valles y zonas andinas.

(FIN) NDP/SDD/JJN