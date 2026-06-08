Gobierno extiende vida útil de yacimiento Los Ángeles: favorece producción de hidrocarburo

Andina

Lima 8 Jun. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo aprobó la modificación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 131, con el objetivo de extender la vida útil del yacimiento Los Ángeles, contribuyendo a la continuidad de la producción nacional de hidrocarburos y al aprovechamiento sostenible de los recursos energéticos del país.

Ello mediante la publicación del Decreto Supremo N° 007-2026-EM.

La modificación fue aprobada luego de la evaluación técnica y legal realizada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), en atención a la propuesta presentada por Perupetro, para asegurar la continuidad de las operaciones del yacimiento petrolero ubicado en el distrito de Tournavista, provincia de Puerto Inca, en la región de Huánuco.

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La extensión de la vida útil del yacimiento permitirá mantener y potenciar los beneficios económicos asociados a la actividad petrolera en su área de influencia, contribuyendo al desarrollo local, la generación de empleo y el aprovechamiento sostenible de los recursos energéticos del país.

Mejoras

Asimismo, la modificación incorpora mejoras en la cláusula vinculada al Fondo de Desarrollo Social, incrementando su aporte del 1.5% al 2.5% de la valorización de los hidrocarburos fiscalizados.

Este incremento fortalecerá el financiamiento de proyectos de desarrollo sostenible en beneficio de las poblaciones ubicadas en el área de influencia del yacimiento Los Ángeles, promoviendo una mayor articulación entre la actividad hidrocarburífera y el bienestar de las comunidades, así como una distribución más equitativa de los beneficios generados por el aprovechamiento de los recursos naturales.

De igual manera, se actualiza la denominación social de la empresa contratista, reflejando el cambio de Cepsa Peruana a Ucawa Energy, garantizando la adecuación del contrato a la situación societaria vigente.

Detalló que se autorizó a Perupetro suscribir con Ucawa Energy la modificación del Contrato de Licencia del Lote 131, reafirmando el compromiso del Estado de impulsar el aprovechamiento eficiente de los recursos energéticos, promover la inversión privada y contribuir al desarrollo sostenible del país.

(FIN) NDP/SDD/JJN