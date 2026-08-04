Gobierno fortalece abastecimiento de combustibles y acceso a electricidad en Loreto

Archivo - Perú.- Minem fortalece abastecimiento de combustibles y acceso a electricidad en Loreto - Andina - Archivo

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) fortalece las acciones para garantizar el abastecimiento de combustibles y mejorar el acceso a la electricidad en Loreto con una reunión de trabajo encabezada por el ministro Guillermo Shinno junto al senador Juan Carlos del Águila y los diputados César Vidaurre, Nary Pinasco y Ana Yuffra, representantes de la región, para abordar estos temas prioritarios para la Amazonía.

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El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) señaló que su gestión viene evaluando medidas para fortalecer el marco normativo en el subsector hidrocarburos, con el objetivo de reforzar la fiscalización y transparencia del mercado, así como contar con alternativas temporales que permitan atender la actual coyuntura de precios y potenciar el suministro de combustibles en la región.Asimismo, destacó la importancia de promover la exploración petrolera, generar condiciones adecuadas para atraer nuevas inversiones sostenibles y fomentar la competencia, con el objetivo de lograr que los recursos energéticos contribuyan a fortalecer la seguridad energética, dinamizar la actividad económica y atender las necesidades del mercado nacional.“Debemos buscar un equilibrio”, señaló, al destacar la importancia de impulsar las actividades de hidrocarburos de manera responsable y armoniosa, con el medio ambiente y las comunidades.Respecto al servicio eléctrico, el ministro resaltó que “las ciudades no crecen sin energía”, por lo que consideró necesario plantear estrategias que permitan contar con una generación eficiente y confiable, además de avanzar en la interconexión eléctrica de Loreto, como parte de una visión de desarrollo energético que acompañe el crecimiento de sus ciudades y actividades productivas.Shinno destacó que el gobierno de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, fortalecerá la intervención en los proyectos de electrificación rural, para ampliar el acceso a la energía en las zonas más alejadas del país, mediante iniciativas de energías renovables, como plantas fotovoltaicas, entre otras fuentes de generación.Agregó que estas acciones permitirán atender la creciente demanda de la población y brindar un servicio eléctrico continuo y confiable, que contribuya al desarrollo de las actividades domésticas y productivas.A su turno, los parlamentarios expresaron su disposición a cooperar con el impulso a soluciones duraderas para asegurar el suministro energético en Loreto, e hicieron un llamado para que se adopten disposiciones a corto plazo que permitan atender las necesidades del transporte y cerrar brechas en materia de energía.El Minem reafirma su compromiso de mantener un diálogo permanente y trabajar de manera articulada con las autoridades y representantes de Loreto, con el propósito de impulsar soluciones que permitan ampliar y mejorar el acceso a la energía, fortalecer la seguridad del abastecimiento y promover inversiones sostenibles que contribuyan al desarrollo de la región.

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