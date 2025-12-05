Gobierno fortalece formalización de productores familiares y protege bosques amazónicos

El Serfor a través del CCUSAF otorgado de manera voluntaria y gratuita, pérmite formalizar actividades agrícolas, pecuarias y/o forestales ejecutadas en tierras de dominio público en nueve regiones de la Amazonía. - Andina/Cortesía

Lima 5 Dic. (ANDINA) -

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), promueve la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de la agricultura familiar mediante el Contrato de Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales (CCUSAF).

De esta manera, a través del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), en coordinación con los gobiernos regionales,

a través del CCUSAF otorgado de manera voluntaria y gratuita, permite formalizar actividades agrícolas, pecuarias y/o forestales ejecutadas en tierras de dominio público en nueve regiones de la Amazonía.

Con apoyo de entidades aliadas como Folur, Profonanpe, Osinfor y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el Midagri impulsa la implementación de sistemas agroforestales, que contribuyen a reducir la deforestación, mejorar la calidad del suelo y fortalecer la economía de los productores familiares.

Uno de los casos emblemáticos es el de Santos Modesto Meléndrez Ojeda y María Griselda Suárez Chanta, productores de café de Tabaconas (San Ignacio, Cajamarca) e integrantes de la cooperativa CENFROCAFÉ, quienes accedieron al CCUSAF en abril del presente año.

Su producción sostenible les ha permitido ingresar a mercados nacionales e internacionales con café tostado y semillas, exportando a Alemania, Francia, Suecia, Estados Unidos y Japón.

“Estamos muy agradecidos con el Serfor porque con el CCUSAF contribuimos al cuidado del medio ambiente. Esto nos permite obtener un buen grano de café y recibir asistencia técnica a través de las Escuelas de Campo. Gracias a este apoyo somos aceptados en diversos mercados mundiales”,señaló Meléndrez Ojeda.

En Amazonas, José Requejo Villanueva, productor de café de Lonya Grande y miembro de APROCCURMA, también formalizó sus actividades agroforestales mediante el CCUSAF, lo que hoy le permite exportar café natural, lavado y honey a Corea, Taiwán, China y Japón.

Con estas acciones, el Midagri reafirma su compromiso con la gestión sostenible de los bosques y fauna silvestre, y con la mejora de la calidad de vida de los productores en Amazonas, San Martín, Ucayali, Cajamarca, Puno, Junín, Cusco, Huánuco y Loreto.

El CCUSAF también impulsa la recuperación de suelos degradados y la captura de carbono, contribuyendo a la mitigación del cambio climático y a la protección de la Amazonía.