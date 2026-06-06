Gobierno implementa cobertizos para proteger a 33,000 cabezas de ganado ante heladas

Andina/Difusión

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través de Agro Rural, inició la implementación de 280 cobertizos para proteger a más de 33,000 cabezas de ganado en las regiones de Tacna y Moquegua. La estrategia incluye también la entrega de kits de conservación de forraje para asegurar el alimento de los animales.

Las actividades concluirán en un plazo aproximado de dos meses. El proyecto beneficiará directamente a cerca de 300 familias dedicadas a la actividad pecuaria en las comunidades más altas de ambos departamentos.

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Los equipos técnicos de Agro Rural y los productores locales ejecutan los trabajos preliminares desde mayo. Las labores actuales incluyen la limpieza, nivelación y marcación de terrenos, además de la apertura de zanjas, cimentación y levantamiento de sobrecimientos.

Las familias beneficiarias fueron seleccionadas previamente mediante asambleas comunales.

Además, los propios productores aportan materiales de la zona como piedra, agregados y adobes para cofinanciar las estructuras.

Los módulos se distribuirán en los siguientes distritos:

- Tacna (90 cobertizos): Tarata (42), Candarave (30), Ticaco (8), Cairani (5) y Camilaca (5).

- Moquegua (190 cobertizos): Ubinas (100), Carumas (40), Ichuña (40) y Yunga (10).

Estas infraestructuras protegerán prioritariamente a hembras preñadas, lactantes y crías de alpacas y ovinos. Estos animales son los más vulnerables ante nevadas, granizadas y heladas. Con esto se busca reducir drásticamente la mortalidad ganadera durante la temporada invernal.

De forma complementaria, Agro Rural culminó la distribución de kits de conservación de forrajes en el sur:

- Tacna: 10 kits entregados para 100 familias campesinas.

- Moquegua: 25 kits distribuidos en la provincia de General Sánchez Cerro para 250 familias.

Cada kit incluye picadoras, empacadoras o motoguadañas. Estos equipos permiten conservar pastos como avena, alfalfa y rye grass como heno o ensilado para alimentar al ganado durante la época de estiaje.

El reparto de estos kits de forraje también concluyó con éxito en otras regiones del país, beneficiando a más de 900 familias altoandinas:

- Pasco: 42 kits

- Áncash: 34 kits

- Lima: 15 kits

- La Libertad: 5 kits

Por su parte, la entrega de kits en la región Apurímac registra actualmente un avance del 40%.

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