Gobierno impulsa diálogo con sindicatos para fortalecer Sistema de Inspección del Trabajo

Andina/Mtpe Impulsa Diálogo Con Gremios

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) continúa impulsando espacios de diálogo orientados a fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo en el Perú, promoviendo relaciones laborales sólidas y un clima de confianza que contribuya al desarrollo económico y social del país.

Como parte de las mesas bilaterales que promueve el sector, el viceministro de Trabajo, Tomás Flores Noriega, sostuvo una reunión con representantes de los principales gremios sindicales del Perú (CGTP, CATP, CTP y CUT) y el superintendente de la Sunafil, Edgar Vallejos Florián.

El encuentro tuvo el propósito de construir una hoja de ruta para fortalecer la inspección laboral y mejorar la protección de los derechos de los trabajadores.

En su intervención, el viceministro destacó que el diálogo social constituye un pilar fundamental para impulsar las transformaciones que demanda el Perú.

"Reconocemos el diálogo como una herramienta esencial para construir consensos y promover las grandes reformas que el Perú necesita, especialmente en el ámbito laboral. Solo mediante el trabajo articulado entre el Estado, los trabajadores y los empleadores podremos fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo”, señaló.

Con estas acciones, el Ministerio de Trabajo reafirmó su compromiso de impulsar el diálogo social como una herramienta fundamental para construir relaciones laborales más justas, fortalecer la inspección del trabajo y promover más empleo formal en beneficio de las trabajadoras y los trabajadores del Perú.

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