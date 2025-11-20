Gobierno impulsa inversiones para llevar gas natural a más de 1,300 instituciones sociales

Viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, encabezó la ceremonia de reconocimiento al colegio Nro. 860 que cuenta con servicio de gas natural mediante el programa Bonogas. - Andina/Cortesía

Lima 21 Nov. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (Minem), indicó hoy que impulsa inversiones a fin de que más de 1,300 instituciones de índole social tengan acceso al gas natural, y a la fecha 860 colegios en 7 regiones ya cuentan con este recurso energético.

En ese sentido,

la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, encabezó la ceremonia de reconocimiento al colegio Nro. 860 que cuenta con servicio de gas natural mediante el programa Bonogas, que beneficia a estudiantes y personal docente con acceso a energía económica y menor impacto ambiental.

Desde la I.E Nro. 3047 Río Santa, en el distrito de Los Olivos (Lima), la viceministra realizó el encendido simbólico de las cocinas industriales del centro educativo, y compartió con los alumnos la lonchera preparada con este recurso energético que el país produce y viene siendo utilizado cada vez por más peruanos.

Cárdenas anunció que el programa Bonogas, financiado con recursos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), contempla inversiones superiores a 4.9 millones de soles para proporcionar suministro de gas natural a colegios y más de 1,300 instituciones de índole social, como comedores populares, ollas comunes o vasos de leche.

“El uso del gas natural no solo facilita una mejor gestión del servicio de alimentación escolar, sino que también contribuye a un entorno más saludable, al ser un combustible menos contaminante y con menor impacto ambiental. Esta transición energética es un paso firme hacia un país más sostenible y más justo”,declaró la viceministra.

Actualmente el programa Bonogas cuenta con 860 colegios beneficiarios a nivel nacional, brindando cobertura en las regiones Lima, Callao, Ica, Áncash, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca.

El programa tiene facultades para financiar la conexión al gas natural de instituciones sociales como comedores populares, ollas comunes, vasos de leche, albergues, orfanatos, asilos, iglesias con fines sociales, compañías de bomberos, guarderías del programa Cuna Más, colegios públicos y CETPROS, siempre que estén debidamente autorizados por la entidad competente.

La actividad permitió difundir entre los estudiantes de primaria los beneficios del gas natural y el ahorro que genera en comparación a los combustibles tradicionales y la electricidad, así como los alcances del proceso de masificación de ese recurso en instituciones educativas.