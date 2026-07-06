Gobierno impulsa inversiones por más de US$ 2,300 millones para modernizar 7 puertos

Archivo - Perú.- Perú se consolida como punto estratégico en el comercio marítimo de la región - Andina/Juan Carlos Guzmán - Archivo

Lima 6 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) consolidó durante el último año una cartera de proyectos que encamina inversiones superiores a los 2,300 millones de dólares para ampliar y modernizar la infraestructura de siete puertos marítimos del país. Las intervenciones buscan fortalecer la competitividad del Sistema Portuario Nacional, responder al crecimiento del comercio exterior y reducir los costos logísticos para las cadenas productivas.

Uno de los primeros hitos fue la suscripción, el 6 de noviembre de 2025, de la adenda para lamodernización del Puerto de Matarani, que contempla inversiones por 705 millones de dólares durante los próximos 30 años. El proyecto duplicará la capacidad operativa del terminal, generará más de 3,500 empleos y permitirá atender el crecimiento de las exportaciones del sur del país, especialmente de los sectores minero, agroindustrial y pecuario, además de fortalecer el comercio con Bolivia y Brasil.

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Durante el 2026, las inversiones se concentraron en el puerto del Callao. En abril entró en operación la Etapa 3A del Terminal Norte Multipropósito, cuya inversión ascendió a 77.9 millones de dólares. La obra elevó la capacidad de almacenamiento de granos de 25,000 a 85,000 toneladas, incorporó dos descargadores continuos y un nuevo patio de contenedores de 2.13 hectáreas, incrementando la capacidad logística de dicho terminal portuario del país.

Además, a fines de junio comenzó la ejecución de la Etapa 3B, con una inversión de 350.3 millones de dólares para la construcción y modernización de muelles, trabajos de dragado e incorporación de nuevas grúas pórtico.

A este avance se sumó la aprobación, en febrero de este año, del componente de infraestructura del Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales y Descarga de Hidrocarburos, que prevé inversiones por 160 millones de dólares para ampliar la capacidad de embarque de minerales y garantizar el abastecimiento de combustibles para Lima, la zona centro y elnuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

En abril de 2026, también se aprobó laactualización del Plan Maestro del Terminal Portuario de Lambayeque, que proyecta inversiones por 616 millones de dólares para desarrollar el terminal en tres etapas. La iniciativa beneficiará a siete regiones del norte y nororiente y contribuirá a consolidar un corredor logístico que conecte la Amazonía con los mercados internacionales.

En paralelo, se culminaroninversiones en el Terminal Portuario de Salaverry, en La Libertad, con la construcción de un almacén para residuos sólidos y la segunda etapa de implementación de tomas para contenedores refrigerados, ambas recibidas por la Autoridad Portuaria Nacional.

Asimismo, el sector continuó impulsando elAntepuerto de Paita, cuyo estudio de preinversión se prevé culminar en julio de 2026. El proyecto contempla un área de estacionamiento para 200 vehículos de carga pesada y servicios para transportistas, con el objetivo de optimizar el acceso al puerto y mejorar su eficiencia logística.

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