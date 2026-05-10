Gobierno impulsa proyectos de fortalecimiento de infraestructura eléctrica en 3 regiones

Andina/Difusión

Lima 10 May. (ANDINA) -

El ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta, viajó a Trujillo para supervisar in situ el avance de los proyectos de inversión a cargo de la empresa Hidrandina, orientados a mejorar la infraestructura eléctrica, ampliar la cobertura del servicio y fortalecer la calidad del suministro en La Libertad, Áncash y Cajamarca.

El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) encabezó una reunión de trabajo con funcionarios de Hidrandina, y recibió una exposición de los principales proyectos de transmisión, electrificación rural y modernización del alumbrado público que viene ejecutando la empresa.

Asimismo, se le informó de las metas de expansión previstas para este y los próximos años, ante lo cual el ministro Waldir Ayasta reafirmó el compromiso de su gestión de respaldar e impulsar el desarrollo de estas iniciativas estratégicas, consideradas clave para el crecimiento y desarrollo de las regiones.

En el marco de la visita técnica realizada por el ministro, la gerente regional de Hidrandina, Magaly Salazar Ruiz, destacó que la empresa pública opera 11 centrales hidroeléctricas, 46 subestaciones eléctricas y más de 19,000 subestaciones de distribución.

Agregó que, como parte del proceso de modernización del alumbrado público, la empresa proyecta alcanzar al cierre del 2026 una cobertura del 54 % con iluminación LED en toda su concesión, gracias a una inversión de 51 millones de soles.

Destacó que esta infraestructura permite fortalecer la continuidad y cobertura del servicio eléctrico en toda su zona de concesión, reafirmando el compromiso de Hidrandina con la modernización y fortalecimiento del sistema eléctrico en toda su zona de concesión.

La jornada contó además con la participación del presidente del directorio del Grupo Distriluz, Magno García Torres, y del gerente general, Nilton Olazábal Yenque.

(FIN) NDP/CNA