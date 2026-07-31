Gobierno inicia consulta para modernizar Reglamento de Etiquetado de Eficiencia Energética

Andina/Difusión

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (Minem), a través de la Dirección General de Eficiencia Energética (DGEE), dispuso la publicación del proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento Técnico sobre el Etiquetado de Eficiencia Energética para Equipos Energéticos, aprobado mediante Decreto Supremo 009-2017-EM, con el propósito de actualizar y ampliar el alcance a nuevos equipos energéticos.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial 285-2026-Minem/DM, e inicia un proceso de consulta pública de 90 días calendario, durante el cual las entidades públicas, el sector privado, la academia, los organismos técnicos, los fabricantes, importadores y la ciudadanía podrán presentar comentarios, aportes y opiniones sobre la propuesta normativa.

La actualización del Reglamento Técnico busca incorporar nuevas familias de equipos energéticos al etiquetado de eficiencia energética, así como aprobar disposiciones complementarias que permitan fortalecer la implementación de la política nacional de uso eficiente de la energía.

Cabe precisar que el etiquetado de eficiencia energética constituye una herramienta que permite a los consumidores conocer y comparar el desempeño energético de los equipos antes de adquirirlos, promoviendo decisiones de compra más informadas y favoreciendo la adquisición de tecnologías de mayor eficiencia.

Esta iniciativa contribuirá a reducir el consumo de energía, disminuir los costos de operación de los equipos durante su vida útil, fortalecer la competitividad del mercado y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al consumo energético, en concordancia con los compromisos asumidos por el Perú en materia de sostenibilidad y cambio climático.

La propuesta normativa forma parte del proceso de mejora regulatoria impulsado por el Estado y será sometida a consulta pública con el objetivo de recoger aportes técnicos que permitan contar con una regulación moderna, transparente y alineada con los avances tecnológicos del mercado.

Los comentarios y sugerencias podrán presentarse durante el plazo establecido a través del correo electrónico publicaciondgee@minem.gob.pe. La DGEE será la encargada de consolidar y evaluar los aportes recibidos para la elaboración de la versión final del proyecto normativo; además los documentos pueden ser descargados a través del siguiente link: https://www.gob.pe/institucion/minem/normas-legales/8413843-...