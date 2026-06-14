Gobierno mejorará acceso a servicios básicos para más de 21.6 millones de personas

Andina/Ministro De Vivienda, Construcción Y

Lima 14 Jun. (ANDINA) -

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes Quilcate, destacó hoy que su gestión trabajará para que más de 21.6 millones de personas mejoren su acceso a los servicios básicos, con la aprobada Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050 (PNMAPS 2050).

“Trabajaremos hasta el último día de nuestra gestión para que más familias tengan acceso a servicios básicos dignos y de calidad. El agua potable y el saneamiento son fundamentales para reducir enfermedades, proteger la salud y generar oportunidades”, dijo.

“Trabajaremos hasta el último día de nuestra gestión para que más familias tengan acceso a servicios básicos dignos y de calidad. El agua potable y el saneamiento son fundamentales para reducir enfermedades, proteger la salud y generar oportunidades”, dijo.

“Esta política plantea una estrategia de largo plazo que permitirá construir un país con más equidad, mejores servicios y más bienestar”,agregó.

La nueva Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050 (PNMAPS 2050) impulsada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), permitirá beneficiar a los 34 millones de peruanos, con énfasis en los más de 21.6 millones de personas que actualmente consumen agua en condiciones que no son óptimas,reduciendo riesgos para la salud y generando mejores oportunidades de desarrollo para millones de familias peruanas.

La PNMAPS 2050 es una política de Estado que establece la hoja de ruta para transformar el sector y garantizar que más peruanos accedan a servicios de agua potable y saneamiento gestionados de manera segura; es decir, con acceso, calidad, continuidad y asequibilidad y confiabilidad.

La aprobación de esta política representa un hito histórico y una decisión estratégica para cerrar brechas que durante años han afectado principalmente a las familias más vulnerables del país, colocando a las personas en el centro de las acciones del Estado y orientando los esfuerzos hacia la mejora de su salud, bienestar y calidad de vida.

Esta nueva Política nacional incorpora nuevos enfoques multisectoriales, como la mirada desde el desarrollo territorial planificado y la seguridad hídrica desde nuestras fuentes de agua (confiabilidad de fuentes).

Asimismo, incorpora aspectos fundamentales como una visión integral de equidad en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.

Estos aspectos se suman a la necesidad de continuar fortaleciendo a los prestadores y construyendo una cultura de valoración de los servicios de agua potable y saneamiento, con servicios resilientes (confiabilidad de los sistemas de red) en beneficio de la población.

Metas:

En ese sentido, la política establece metas ambiciosas al año 2050,incrementar el acceso a agua gestionada de manera segura del 20.7 % al 70.5%;elevar el accesoa saneamiento gestionado de manera segura del 34.7% al 70.2%;y aumentar el tratamiento seguro de aguas residuales del 47.1% al 76.8%.

La PNMAPS 2050 constituye el instrumento rector del sector y fue elaborada bajo la metodología establecida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), con la participación de entidades de los tres niveles de gobierno y el desarrollo de cuatro talleres macrorregionales que permitieron recoger aportes finales de los distintos actores vinculados al sector.

Asimismo, la Política permitirá ordenar y articular los principales programas, proyectos e inversiones en agua potable y saneamiento bajo una misma visión estratégica de largo plazo.

Esto permitirá fortalecer la planificación del sector, promover una gestión más eficiente de los recursos y generar mejores condiciones para impulsar inversiones que contribuyan al cierre de brechas y a la mejora de los servicios para la población.

Con esta decisión, el Gobierno reafirma su compromiso de poner a las personas en el centro de las políticas públicas y consolidar una verdadera política de Estado que trascienda los cambios de gobierno.

La PNMAPS 2050 marca el camino para que el acceso al agua potable y al saneamiento seguro sea una prioridad permanente, garantizando mejores condiciones de vida, salud y desarrollo para millones de peruanos.