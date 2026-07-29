Gobierno mejorará sistema de vivienda social y dotación de agua potable

Archivo - Perú.- Capeco: construcción en el Perú podría crecer hasta 9.4% en 2026 con nuevo Gobierno - Andina/El Ministerio De Vivienda, Construcción Y

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

El titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Mauricio Arnillas, señaló que desde su portafolio se mejorará el sistema de vivienda social en el Perú y la dotación de agua potable.

“Vamos a mejorar mucho el sistema de vivienda social en el Perú y la dotación de agua potable, que es lo más importante, es el principal encargo de la presidenta”, afirmó al término de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar.

Manifestó que el problema de la vivienda social en el Perú es la falta de bonos, por lo que se está consiguiendo los fondos para otorgar más bonos. “El Programa está bien establecido”, anotó en declaraciones a RPP.

Invasiones en el país

Añadió que se pondrá énfasis en la lucha contra las invasiones en el país.

“Otra cosa que vamos a hacer en estos primeros días es establecer mecanismos para que no sigan las invasiones”, sostuvo.

Finalmente, adelantó que en el consejo de ministros se tocó el tema del Fenómeno El Niño (FEN) y como sería la organización, y que desde esta tarde se iniciarían los trabajos de descolmatación.

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