Andina/Difusión

Lima 13 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) dispuso la publicación del proyecto de decreto supremo que aprobará un nuevo Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, así como de su respectiva exposición de motivos.

La medida fue oficializada mediante la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2525149-1" target="_blank">Resolución Ministerial N.° 240-2026-MINEM/DM, publicada en el boletín de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano.

-Minem flexibiliza temporalmente exigencia de inventarios mínimos de combustibles

El ministerio señaló que lainiciativa busca actualizar el marco regulatorio vigente para incorporar avances tecnológicos y prácticas actualmente utilizadas por la industria de hidrocarburos, además de promover la eficiencia en la producción y recuperación de estos recursos.

Asimismo, lapropuesta contempla regular de manera expresa las actividades de exploración y explotación costa afuera (offshore), considerando sus características operativas y ambientales, así como aspectos vinculados a la seguridad y protección del medio ambiente.

La propuesta será difundida en el portal institucional delMinemcon el objetivo de recibir comentarios, aportes y opiniones de entidades públicas y privadas, así como de la ciudadanía en general, durante un plazo de 30 días calendario.

Los comentarios, aportes u opiniones podrán ser presentados a través de la mesa de partes del referido ministerio, ubicado en Av. Las Artes Sur N° 260, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, o al correo electrónico prepublicacionesdgh@minem.gob.pe

La Dirección General de Hidrocarburos será la encargada de consolidar y evaluar las observaciones que se reciban antes de la eventual aprobación del nuevo reglamento, que reemplazaría al marco normativo vigente desde el 2004.googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });