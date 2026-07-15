Gobierno ratifica Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Hong Kong

Perú.- Balanza comercial creció 89% en primeros cuatro meses con superávit de US$ 16,171 millones - Andina/Difusión

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno peruano ratificó el Acuerdo de Libre Comercio entre la República del Perú y Hong Kong (China), el cual fue suscrito el 15 de noviembre del 2024, en la ciudad de Lima.

Mediante Decreto Supremo Nº 030-2026-RE, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, también se ratificó la Carta Paralela al Acuerdo de Libre Comercio entre la República del Perú y Hong Kong, sobre Servicios Profesionales, suscrita el 15 de noviembre del 2024.

En los considerandos de la norma se explica que es conveniente a los intereses del Perú la ratificación interna de los citados tratados con Hong Kong.

El acuerdo comercial contribuirá a la consolidación de la presencia de Perú en la región Asia Pacífico y brindará múltiples oportunidades a los exportadores peruanos de bienes y de servicios.

Entre los capítulos negociados en el acuerdo se incluyen compromisos sobre comercio transfronterizo de servicios, con el cual las empresas peruanas podrán exportar servicios a Hong Kong sin que se les exija una presencia en dicha economía, lo cual beneficia a rubros como diseño, servicios empresariales, aplicaciones, entre otros.

Asimismo, con las disposiciones sobre servicios financieros se garantiza un marco estable y sin restricciones, alentando a las empresas de capital hongkonés, como bancos o empresas de seguros, a que inviertan en el Perú.

En cuanto a la exportación de bienes, Hong Kong se compromete a aplicar de forma indefinida el arancel cero para las exportaciones de origen peruano. De esa manera, los operadores económicos tendrán certeza, predictibilidad y ventaja cuando exporten a ese destino.

(FIN) CNA