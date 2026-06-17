Gobierno reafirma compromiso con la internacionalización del cacao peruano

Andina/Gobierno Reafirma Compromiso Con La

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

El viceministro de Comercio Exterior, César Llona, reiteró el compromiso del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) para impulsar el posicionamiento del cacao peruano en mercados internacionales.

Durante su intervención en la ceremonia de lanzamiento del XVII Salón del Cacao y Chocolate Internacional 2026, resaltó que el cacao peruano continúa consolidándose en los mercados internacionales como un producto altamente valorado, como resultado del esfuerzo de todos los actores involucrados.

“Desde el Mincetur, reafirmamos nuestro compromiso de seguir promoviendo la competitividad y la internacionalización del cacao peruano, una cadena productiva que constituye una importante fuente de oportunidades para miles de familias productoras”, afirmó.

Asimismo, destacó las diversas acciones que viene impulsando el sector para promover las exportaciones de cacao y sus derivados, como la estrategia multisectorial Ruta Productiva Exportadora, orientada a desarrollar capacidades productivas y comerciales que permitan a más organizaciones y mipymes incorporarse exitosamente a los mercados internacionales.

Exposición

El Salón del Cacao y Chocolate Internacional se realizará del 16 al 19 de julio del 2026 en el Centro de Convenciones de Lima.

En esta edición, el Mincetur estará presente con dos pabellones institucionales, brindando apoyo en la participación como expositores de 12 organizaciones y mipymes beneficiarias de la Ruta Productiva Exportadora y a 4 de Perú Exporta Industria.

En el 2025, las exportaciones de la cadena de cacao y sus derivados alcanzaron los 1,619 millones de dólares, registrando un crecimiento de 26% respecto al año anterior.

(FIN) NDP/SDD