Gobierno reafirma potencial del Perú para desarrollar recursos prospectivos de gas natural

Andina/Difusión

Lima 27 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) reafirmó que la masificación del gas natural debe consolidarse como una política de Estado de largo plazo, orientada a garantizar un desarrollo energético descentralizado con beneficios concretos para la población y que contribuya al fortalecimiento de la seguridad energética del país.

Durante su presentación sobre avances y perspectivas del sector energético en Cusco el viceministro de Hidrocarburos, Marco Agama, destacó que el Perú posee un importante potencial gasífero y energético, el cual representa una oportunidad para promover bienestar, empleo, fortalecer la competitividad regional y sostenibilidad para las futuras generaciones.

En etapa de exploración

En ese marco, informó que el Lote XXIII, ubicado en Tumbes, se encuentra en etapa de exploración y cuenta con 0.1 (trillones de pies cúbicos) de recursos de contingentes y 0.8 TFC de recursos prospectivos. Asimismo, el Área LXXXVI, ubicada en el offshore del mar de Tumbes, registra 1 TCF de recursos de contingentes y 5.9 TFC de recursos prospectivos.El viceministro también destacó el potencial gasífero de Camisea y Candamo, que comprende los Lotes 88, 56, 57, 58 y la cuenca de Madre de Dios, donde se han identificado recursos prospectivos estimados en aproximadamente 20.4 TCF. Este volumen permitiría incrementar significativamente las reservas nacionales de gas natural y ampliar hasta en 30 años la autonomía energética del Perú, dijo.

Promoviendo actividades exploratorias

En ese contexto, el Minem remarcó la importancia de fortalecer la institucionalidad, promover una adecuada articulación interinstitucional y generar predictibilidad para las inversiones, para continuar promoviendo actividades exploratorias responsables y respetuosas con el entorno.Asimismo, señaló que es fundamental seguir impulsando procesos más eficientes para la gestión de permisos y trámites, además de fortalecer la licencia social, a fin de asegurar la ejecución sostenible de los proyectos energéticos en beneficio de las regiones.

Beneficios concretos para la población

“El desarrollo energético debe traducirse en beneficios concretos para la población y contribuir al cierre de brechas en las regiones”, destacó el viceministro de hidrocarburos.El Minem reafirmó su compromiso de continuar impulsando acciones alineadas con la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040, orientadas a fortalecer la autosuficiencia energética del país, promover el desarrollo de la industria del gas natural e impulsar su uso en los sectores domiciliario, transporte, comercio, industria y generación eléctrica eficiente.