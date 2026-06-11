Gobierno suspende pesca de anchoveta en zona Norte-Centro para reforzar su conservación

Andina/La Anchoveta Es Uno De Los Principales

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de la Producción (Produce) dispuso hoy la suspensión de la pesca de anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus) destinadas al consumo humano indirecto en la zona Norte-Centro del país, para reforzar su conservación.

Para ello, se emitió la Resolución Ministerial N°0162-2026-PRODUCE, adoptada bajo el enfoque precautorio y sustentada en la información científica proporcionada por el Instituto del Mar del Perú (Imarpe).

La decisión comprende el área marítima ubicada entre el extremo norte del dominio marítimo peruano y los 16°00’ de latitud sur,en el marco de la Primera Temporada de Pesca 2026 del recurso anchoveta y anchoveta blanca, establecida mediante Resolución Ministerial N.° 000085-2026-PRODUCE.

La medida responde a las evaluaciones y reportes técnicos emitidos por el Imarpe durante el desarrollo de la temporada, en los que se advierte la persistencia e intensificación de condiciones ambientales cálidas y su incidencia sobre la disponibilidad y distribución del recurso.

En ese contexto, Produce considera prioritario adoptar acciones precautorias que permitan resguardar la sostenibilidad de la anchoveta, principal recurso pesquero del país.

“El Gobierno tiene la responsabilidad de administrar los recursos hidrobiológicos con criterios científicos, oportunidad y visión de largo plazo. Cuando existe la necesidad de reforzar las medidas de conservación, corresponde actuar con prudencia y responsabilidad para garantizar la sostenibilidad de la pesquería”,señaló el

ministro de la Producción, César Quispe Luján.

De acuerdo con la norma, el levantamiento de la suspensión podrá realizarse de manera total, parcial o progresiva, mediante Resolución Viceministerial, en función de la evidencia científica que proporcione el Imarpe sobre la evolución de las condiciones biológicas, pesqueras o ambientales durante la temporada.

Asimismo, la norma establece que, cuando las investigaciones científicas requieran el uso de embarcaciones pesqueras, estas serán autorizadas mediante Resolución Viceministerial del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, previo informe del Imarpe.

“El enfoque precautorio es una herramienta fundamental para asegurar que las decisiones de manejo pesquero se adopten oportunamente. Nuestro objetivo es proteger el recurso, el ecosistema marino y garantizar que esta actividad, que genera empleo, inversión y desarrollo para el país, pueda mantenerse en el tiempo”,agregó el titular de Produce.

Con esta medida, el Ministerio de la Producción reafirma su compromiso con una gestión pesquera responsable, adaptativa y basada en evidencia científica, orientada a garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos en beneficio de las actuales y futuras generaciones.