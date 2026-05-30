Gobierno transfiere S/ 7.4 millones para mantenimiento de hospital en Ayacucho

Andina/Prensa Presidencia

Lima 30 May. (ANDINA) -

El Gobierno autorizó la transferencia de 7.4 millones de soles a favor del Gobierno Regional de Ayacucho para financiar la operación y el mantenimiento del Hospital de Apoyo de Coracora, correspondiente al periodo de mayo a diciembre del 2026.

La medida fue oficializada a través del https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2520783-1" target="_blank" class="ApplyClass">Decreto Supremo N.º 097-2026-EFpublicado este sábado en el boletín de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano.

-Exportaciones de Perú a Guatemala sumaron US$ 26 millones entre enero y marzo

La medida dispone una transferencia de partidas del Ministerio de Salud (Minsa) hacia la unidad ejecutora Salud Sara Sara del Gobierno Regional deAyacucho, con cargo a recursos ordinarios previstos en el presupuesto institucional del sector Salud.

Según la norma, los recursos permitirán cubrir gastos vinculados al funcionamiento del establecimiento, entre ellos personal y obligaciones sociales, con una asignación de 3.3 millones de soles, además de bienes y servicios por 4.1 millones.

Asimismo, se destinarán 16,890 soles para adquisición de activos no financieros, en el marco del proceso de implementación delHospital de Apoyo de Coracora, ubicado en la provincia ayacuchana de Parinacochas.

El decreto supremo establece que el Gobierno Regional de Ayacucho deberá remitir al Minsa un informe técnico sobre el avance físico y financiero de la ejecución de los recursos transferidos, el cual también deberá publicarse en su portal institucional hasta febrero del 2027.

La norma lleva las firmas del presidente de la república, José María Balcázar Zelada; del ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas; y del ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });