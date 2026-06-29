Gobierno transfiere más de S/ 81 millones para impulsar construcción de presa Chonta

Archivo - - Andina/Referencial - Archivo

Lima 29 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia de 81 millones 770,446 soles para financiar la ejecución de la presa Chonta, en la región Cajamarca, como parte de las acciones del Gobierno orientadas a reactivar la economía mediante inversiones en infraestructura de riego y fortalecer la seguridad hídrica de la región.

"Como lo señaló el presidente José María Balcázar, retomar el proyecto Chonta, encarpetado por mucho tiempo, beneficiará a miles de pobladores cajamarquinos. Es importante resaltar que esta obra permitirá mejorar la regulación de las aguas del río Chonta y fortalecer la disponibilidad de agua para la población y para la actividad agraria en Cajamarca. Además, generará empleo durante su construcción e impulsará una infraestructura estratégica para el desarrollo productivo de la región”, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas.

La intervención, aprobada mediante el Decreto Supremo 118-2026-EF,beneficiará a más de 322,000 habitantesy permitirá asegurar el riego de 5,200 hectáreas de cultivo, generando mejores condiciones para la producción agrícola y el desarrollo económico local. Asimismo, contribuirá a dinamizar el cultivo de productos como papa, arveja, maíz, trigo y cebada, además de fortalecer actividades agropecuarias vinculadas a la cadena de lácteos y la crianza de ganado vacuno.

Los recursos transferidos a favor del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) tienen como destino exclusivo la ejecución de este proyecto. La norma establece, además, que en caso este genere gastos en los años fiscales siguientes, el Midagri será responsable de garantizar su sostenibilidad con cargo a su Asignación Presupuestaria Multianual, sin solicitar recursos adicionales al Tesoro Público.

Con esta transferenciael Gobierno señaló que reafirma su compromiso de seguir impulsando inversiones en infraestructura de riegoque contribuyan a la reactivación económica, al fortalecimiento del sector agrario y a la reducción de brechas en el acceso al agua en distintas regiones del país.