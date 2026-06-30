Gratificación 2026: cinco decisiones inteligentes para aprovechar el dinero extra

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Lima 30 Jun. (ANDINA) -

Miles de trabajadores recibirán en julio uno de los beneficios laborales más esperados del año: la gratificación por Fiestas Patrias, cuyo depósito deberá realizarse hasta el 15 de julio, según lo establece la normativa vigente. Este ingreso adicional representa una oportunidad para ordenar las finanzas personales y tomar decisiones estratégicas.

“Muchas veces la gratificación termina utilizándose completamente en gastos del momento; sin embargo, este ingreso puede convertirse en una herramienta importante para fortalecer las finanzas personales, planear objetivos futuros o prepararse para nuevos proyectos”, señaló María José Artacho, country manager de Global66 en el Perú.

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Y es que, según un estudio de Bumeran, el 35% de las personas trabajadoras destinará este dinero al pago de deudas y créditos, mientras que sólo un 6% lo usará en viajes o gustos personales.

En esa línea, la ejecutiva de Global66 comparte cinco recomendaciones clave para aprovechar mejor este ingreso extra:

1. Cubre primero tus obligaciones financieras más costosas: Si existen deudas con intereses elevados, como tarjetas de crédito o préstamos, destinar parcialmente parte de este dinero a su reducción puede disminuir la presión financiera mensual.

2. Destina una parte a protección frente a imprevistos: Contar con un respaldo para emergencias permite afrontar situaciones inesperadas sin recurrir a financiamiento adicional. Este fondo debe priorizarse antes de cualquier gasto no esencial.

3. Diversifica en dólares según tus objetivos: Si se proyectan gastos futuros en el exterior, como estudios, viajes o compras internacionales, mantener una parte del dinero en dólares puede ayudar a proteger su valor frente a la volatilidad del tipo de cambio. “Hoy es posible gestionar el dinero de forma digital, desde una sola plataforma. Acceder a herramientas que te facilitan la administración de dólares y te permiten resguardarlos mientras generan rendimientos es clave”, explicó Artacho.

4. Ordena tu dinero por metas concretas: Dividir el ingreso en categorías como obligaciones, objetivos personales y consumo planificado permite mayor control y evita decisiones impulsivas. “Las herramientas digitales actuales permiten separar el dinero por objetivos y darles un seguimiento más claro”, comenta la vocera.

5. Planifica experiencias sin desorden financiero: La temporada de mitad de año coincide con viajes y actividades familiares.

Finalmente, Artacho destacó que la gratificación no debe verse únicamente como un ingreso para gastar, sino como una oportunidad para construir estabilidad financiera y tomar decisiones que generen beneficios sostenibles. “El objetivo no es dejar de disfrutar este dinero extra, sino utilizarlo de forma equilibrada y estratégica pensando también en el futuro”, puntualizó.

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