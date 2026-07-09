Gratificación 2026: peruanos priorizan el pago de deudas para ordenar sus finanzas

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Lima 10 Jul. (ANDINA) -

La gratificación por Fiestas Patrias representa una oportunidad para que quienes reciben este ingreso adicional ordenen sus finanzas, cubran gastos pendientes, ahorren o adelanten el pago de sus obligaciones.

Según cifras de Scotiabank Perú correspondientes a sus clientes y operaciones, en julio de 2025, los pagos anticipados de préstamos crecieron 29.4% frente a junio. El banco señala que durante este periodo se registra un mayor uso de productos financieros, asociado tanto al consumo con tarjetas como al ahorro y al pago de deudas.

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Este incremento muestra que una parte de los clientes aprovecha la gratificación para reducir compromisos financieros y mejorar su organización económica. Incluso, de acuerdo a data local de la entidad bancaria, en agosto de 2025, los pagos anticipados se mantuvieron por encima del nivel previo a la gratificación.

Para quienes reciben gratificación, este ingreso representa una oportunidad importante para tomar decisiones financieras más estratégicas. No se trata solo de consumir menos, sino de distribuir mejor el dinero: separar una parte para el ahorro, otra para metas personales y, cuando sea posible, reducir deudas que generan intereses, señaló Scotiabank Perú.

El uso de este ingreso adicional suele concentrarse en tres grandes decisiones financieras:

1. Consumo impulsado por campañas comerciales: La gratificación suele generar un incremento en el consumo con tarjetas, especialmente en categorías asociadas a campañas comerciales, viajes, tecnología, vestimenta, restaurantes y compras para el hogar.

2. Ahorro para metas y emergencias: Una parte de los clientes opta por destinar este ingreso a cuentas de ahorro, depósitos a plazo u otros productos que les permitan reservar fondos para emergencias, metas familiares o gastos futuros.

3. Pago anticipado de deudas: El pago adelantado de préstamos o tarjetas de crédito se convierte en una alternativa para quienes buscan reducir intereses y mejorar su perfil financiero. Este comportamiento permite reducir la carga financiera futura y aprovechar mejor un ingreso que, aunque extraordinario, puede generar beneficios de largo plazo si se usa con planificación.

Ante la llegada de la gratificación, Scotiabank recomienda definir previamente cómo se distribuirá el dinero antes de realizar gastos no planificados, priorizando obligaciones de mayor costo financiero, ahorro y gastos alineados a objetivos personales o familiares. Más que un ingreso para resolver necesidades inmediatas, la gratificación puede convertirse en una herramienta para ordenar las finanzas y empezar el segundo semestre con mayor estabilidad económica.

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