Andina/Melina Mejía

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

Para muchos trabajadores, la gratificación suele representar una oportunidad para realizar compras pendientes o darse un gusto. Sin embargo, también puede convertirse en un impulso para fortalecer la salud financiera, reducir deudas, crear un fondo de emergencia o incluso invertir en capacidades que permitan generar mayores ingresos a futuro. En ese proceso, las herramientas basadas en inteligencia artificial comienzan a posicionarse como un aliado para organizar mejor este ingreso extraordinario y evaluar distintas alternativas antes de tomar una decisión.

Más que reemplazar el criterio de las personas, estas plataformas permiten organizar información, analizar hábitos de consumo y comparar escenarios financieros de forma rápida. Para Carlos Letts, director de la carrera de Administración y Negocios Digitales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), este tipo de herramientas facilita una planificación más ordenada del dinero, ayudando a visualizar el impacto que puede tener cada decisión sobre la estabilidad financiera de las personas.

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“La IA está llevando la gestión financiera de un enfoque reactivo a uno más preventivo. Su mayor aporte no es decidir por la persona, sino ofrecer información procesada que le permita tomar mejores decisiones”, señala el especialista.

Aunque cada persona tiene objetivos financieros distintos, existen diversas formas en las que la IA puede convertirse en un apoyo para administrar este ingreso extraordinario. En esa línea, Letts comparte cuatro recomendaciones para aprovechar estas herramientas de manera estratégica:

1. Organiza un presupuesto antes de gastar: herramientas de IA como ChatGPT, Gemini o Copilot permiten distribuir la gratificación según prioridades como ahorro, pago de deudas, inversión, gastos familiares o consumo personal. Contar con un presupuesto previo ayuda a reducir las decisiones impulsivas y visualizar con mayor claridad el destino del dinero.

2. Compara escenarios antes de tomar una decisión: la IA puede simular distintos escenarios financieros. Por ejemplo, comparar qué ocurriría si una parte de la gratificación se destina al pago de una deuda, a la creación de un fondo de emergencia, a una capacitación o al capital para un emprendimiento. Visualizar las consecuencias de cada alternativa facilita tomar decisiones más informadas y alineadas con los objetivos personales.

3. Identifica oportunidades de ahorro: muchas aplicaciones detectan patrones de consumo, identifican suscripciones poco utilizadas, gastos recurrentes o incrementos en determinadas categorías. Esta información permite reconocer oportunidades de ahorro y mejorar la administración del dinero sin necesidad de realizar cambios drásticos en el presupuesto.

4. Haz mejores preguntas para obtener mejores respuestas: la utilidad de la IA depende, en gran medida, de cómo se utiliza. En lugar de buscar que la herramienta confirme una decisión ya tomada, conviene plantear preguntas que ayuden a evaluar alternativas y riesgos. Consultas como ¿qué pasaría si pierdo liquidez el próximo mes?, ¿qué riesgos tiene esta compra? o ¿qué opción me permitiría ahorrar más? generan respuestas mucho más útiles para la toma de decisiones.

“La calidad de las respuestas depende, en gran medida, de la calidad de las preguntas. La IA debe utilizarse como un copiloto, no como un piloto automático. Puede ayudar a ordenar información, comparar escenarios y cuestionar decisiones, pero la responsabilidad final siempre seguirá siendo de las personas”, afirma el especialista en negocios.

Si bien estas herramientas son cada vez más sofisticadas, todavía presentan limitaciones. Sus recomendaciones dependerán de la información que reciben y no reemplazan el análisis de aspectos como la situación familiar, el nivel de endeudamiento, la tolerancia al riesgo o los objetivos financieros de cada persona.

Por ello, el especialista recomienda aprovechar la gratificación como una oportunidad para fortalecer la estabilidad financiera de cara al mediano y largo plazo, utilizando la IA como un apoyo para organizar la información, comparar alternativas y planificar mejor el uso del dinero, sin delegar completamente las decisiones económicas en la tecnología.

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