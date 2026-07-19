Perú.- Gratificación: cómo aprovechar el nivel actual del dólar para fortalecer el ahorro

Archivo - Perú.- Gratificación: advierten sanciones por el pago fraccionado o fuera del plazo legal - Andina/Difusión - Archivo

Lima 20 Jul. (ANDINA) -

La gratificación de julio coincide con un tipo de cambio cercano a 3.40 soles por dólar, por debajo de varios registros observados en los últimos años. En este contexto, quienes reciben este ingreso adicional pueden evaluar si conviene destinar una parte a la compra anticipada de dólares, especialmente si tienen compromisos o planes futuros vinculados a esta moneda.

“No se trata de intentar anticipar hacia dónde irá el dólar, sino de tomar decisiones según necesidades reales. Cuando se recibe un ingreso extraordinario, definir moneda, plazo y destino del dinero ayuda a ordenar mejor las finanzas personales”, señaló Iván Mostacero, gerente principal de Hub Productos Pasivos de Banco Pichincha Perú.

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Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), al 3 de julio de 2026, el dólar se ubicó en 3.392 soles para compra y 3.403 para venta. La serie mensual del Banco Central de Reserva (BCR) muestra que eltipo de cambiointerbancario promedio fue de 3.406 en junio de 2026, frente a 3.602 en junio de 2025 y 3.787 en junio de 2024. Esta referencia cobra importancia porque créditos, viajes, estudios internacionales, compras globales o bienes importados pueden encarecerse ante variaciones cambiarias.

¿Cómo decidir si conviene destinar parte de la gratificación a dólares?

- Identificar obligaciones en dólares: Antes de cambiar soles a dólares, conviene revisar si existen deudas, cuotas, pagos programados o compromisos vigentes en esta moneda. Si parte de la gratificación puede destinarse a reducir o cubrir esas obligaciones, la decisión responde a una necesidad concreta y no solo a una expectativa sobre el tipo de cambio.

- Diferenciar compromisos existentes de planes futuros: No es lo mismo tener una deuda próxima en dólares que proyectar un viaje, estudios o una compra internacional para los siguientes meses. Separar ambos escenarios permite definir cuánto dinero se necesita con mayor urgencia y cuánto podría reservarse para decisiones de mediano plazo.

- Elegir un instrumento con plazo y rentabilidad: Una vez definida la parte que se mantendrá en dólares, es importante evitar que ese dinero quede inmóvil o disponible para gastos no planificados. Los depósitos a plazo fijo en dólares pueden ser una alternativa para mantener el ahorro separado durante un periodo definido y generar intereses.

“Aprovechar un nivel cambiario más favorable no significa actuar por impulso, sino tomar decisiones anticipadas cuando existe una necesidad identificada. La gratificación puede ayudar a ordenar obligaciones, diversificar una parte del ahorro y darle al dinero un horizonte más claro”, puntualizó el ejecutivo de Banco Pichincha Perú.

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