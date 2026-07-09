Gratificación: cinco claves para convertirla en una inversión inteligente

Andina

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

Con la proximidad del pago de la gratificación por Fiestas Patrias, que deberá realizarse hasta el 15 de julio, millones de trabajadores del sector privado recibirán un ingreso extraordinario que puede destinarse no solo al consumo, sino también al ahorro y la inversión.

Al respecto, el director adjunto de la Unidad de Negocio de Vida de Mapfre Perú, Andrés Uribe, señaló que la gratificación representa una oportunidad para fortalecer las finanzas personales si se analiza junto con otros recursos disponibles, como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y los ahorros acumulados durante el año.

"Si a tu gratificación le sumas lo que tienes disponible en tu CTS y los ahorros que has ido acumulando durante el año, puedes armar una bolsa de capital importante. A partir de ahí, las opciones de inversión cambian; ya no estás hablando de guardar, estás hablando de hacer crecer", indicó.

El especialista compartió cinco recomendaciones para aprovechar este ingreso de manera estratégica:

Suma todos tus recursos disponibles

Antes de decidir qué hacer con la gratificación, recomienda calcular el capital total disponible, considerando la CTS, bonos y otros ahorros. De esta manera, será posible tomar decisiones con una visión más completa de la capacidad financiera.

Define una meta financiera

Establecer un objetivo concreto, como crear un fondo de emergencia, financiar estudios o reunir el capital para un proyecto, ayuda a utilizar el dinero de forma más planificada y evita gastos impulsivos.

Evalúa alternativas de inversión

Uribe señala que existen instrumentos financieros que buscan combinar protección del capital con oportunidades de rentabilidad. En ese sentido, recomienda analizar las distintas opciones disponibles en el mercado y elegir aquella que mejor se adapte al perfil de riesgo, los objetivos financieros y el horizonte de inversión de cada persona.

Invierte en capacitación

Destinar parte de la gratificación a desarrollar nuevas habilidades en áreas como finanzas, liderazgo, gestión de proyectos o tecnología puede generar mejores oportunidades laborales e incrementar los ingresos en el largo plazo.

Reduce deudas de alto costo

Si el trabajador mantiene deudas con tasas elevadas, como tarjetas de crédito o préstamos de consumo, amortizarlas con la gratificación puede representar un ahorro importante en intereses, incluso superior al rendimiento que podrían ofrecer algunas inversiones.

Uribe sostuvo que la gratificación no debería verse únicamente como un ingreso destinado al gasto inmediato, sino como una oportunidad para fortalecer el patrimonio personal.

"La gratificación no tiene que ser la historia de siempre: llegó, se gastó, se olvidó. Quien entiende que ese ingreso forma parte de un capital que ha ido acumulando durante el año y decide destinarlo a un instrumento que combine protección y crecimiento está tomando una de las decisiones financieras más inteligentes del año", afirmó.

Finalmente, señaló que, en un contexto en el que existen cada vez más alternativas para ahorrar e invertir, la decisión que tome cada trabajador respecto al destino de su gratificación puede marcar la diferencia entre un gasto de corto plazo y el inicio de una estrategia orientada a fortalecer su patrimonio. Sumar este beneficio a la CTS y a los ahorros acumulados durante el año puede convertirse en el primer paso para alcanzar objetivos financieros de mediano y largo plazo.

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