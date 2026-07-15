Gratificación: crece compra de vehículos liderada por SUVs y mayor participación femenina

Archivo - SUV Mitsubishi, automóvil, carro, vehículo. - Andina/Internet/Medios - Archivo

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

La gratificación de julio se ha consolidado como un ingreso estratégico para miles de trabajadores peruanos. Más allá de destinarse al consumo inmediato o al pago de deudas, cada vez más personas la incorporan dentro de su planificación financiera para alcanzar objetivos de mediano y largo plazo, como la adquisición de un vehículo nuevo. Este comportamiento se da en un contexto de crecimiento sostenido del mercado automotor.

En este escenario, Maquinarias evidencia un perfil de consumidor más informado y analítico, que evalúa la compra de un vehículo como una decisión de inversión. Entre los principales criterios destacan el valor de reventa, el costo de mantenimiento, la disponibilidad de repuestos, el respaldo de la marca y las condiciones de financiamiento.

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En ese sentido, la gratificación representa una oportunidad para fortalecer la capacidad de ahorro o complementar la cuota inicial de un vehículo previamente planificado, más que una compra impulsiva motivada por la temporada.

De acuerdo con la Asociación Automotriz del Perú (AAP), entre enero y mayo de 2026 se comercializaron 102,454 vehículos livianos nuevos, lo que representa un crecimiento de 38.3% frente al mismo periodo del año anterior.

La preferencia por vehículos versátiles se mantiene como tendencia. Solo en enero de 2026, las camionetas SUV concentraron el 54% de las ventas de vehículos livianos nuevos, consolidándose como la categoría más demandada del mercado.

Otro cambio relevante es la creciente participación de las mujeres en la compra de vehículos. Según la AAP, entre enero y mayo de 2026 las mujeres adquirieron 24,757 vehículos livianos nuevos, lo que representa un incremento de 86.6% frente al mismo periodo del año anterior.

Este comportamiento refleja una mayor autonomía financiera y una evolución en el perfil del comprador peruano, con decisiones cada vez más planificadas, comparativas y orientadas al largo plazo.

En un mercado donde los consumidores cuentan con mayor información y comparan múltiples alternativas antes de tomar una decisión, elegir un vehículo implica considerar no solo sus características, sino también el respaldo que ofrece la marca a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.

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