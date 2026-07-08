Gratificación: 5 estrategias para aprovechar este dinero en la compra de un departamento

Andina/Ricardo Cuba

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

Antes del 15 de julio, las empresas del régimen privado deben depositar la gratificación por Fiestas Patrias a sus trabajadores, un beneficio que este año alcanzará a más de cuatro millones de peruanos en planilla. Para quienes tienen entre sus metas comprar una vivienda, este ingreso extraordinario puede convertirse en un impulso real para acercarse a su primer departamento, siempre que se use con un plan definido.

El momento, además, es favorable: según cifras de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), durante el primer trimestre de 2026 la venta de viviendas en Lima Metropolitana creció 25% frente al mismo periodo del año anterior, y el índice de absorción mensual se ubicó en 5.6%, por encima del promedio de los últimos cinco años, lo que indica que la oferta se está vendiendo más rápido de lo que se repone.

-Gratificaciones impulsan hasta 40% más transacciones digitales

“La gratificación no debería verse sólo como un ingreso para gastos de temporada. Bien planificada, puede ser el punto de partida para dar el primer paso hacia un departamento propio, sobre todo en un mercado donde la demanda sigue en aumento”, señala Cinthia Pasache, gerente comercial de Best Place to Live®.

En ese sentido, la especialista comparte 5 estrategias para aprovechar este ingreso si tu objetivo es comprar un departamento:

1. Ábrete una cuenta exclusiva para tu meta: En lugar de mezclarla con tus gastos habituales, sepárala en una cuenta destinada solo a la vivienda. Si mantienes esta disciplina en julio y diciembre, en un año puedes acumular el equivalente a dos sueldos adicionales sin afectar tu presupuesto mensual.

2. Destina el monto a tu cuota inicial: En Perú, este pago suele representar entre el 10% y el 20% del valor del inmueble. Usar la gratificación aquí reduce el monto que necesitarás financiar y, en algunos casos, puede complementarse con programas como el Nuevo Crédito Mivivienda, que incluye el Bono del Buen Pagador para compradores que califiquen.

3. Sanea tus deudas antes de pedir un crédito hipotecario: Si tienes compromisos pendientes, usar parte del monto para reducirlos puede mejorar tu perfil crediticio. Las entidades financieras evalúan tu nivel de endeudamiento antes de aprobar un préstamo, así que llegar con menos deudas puede traducirse en mejores condiciones y tasas.

4. Elige una inmobiliaria con respaldo: Antes de destinar tu gratificación a la compra de un departamento, revisa indicadores de satisfacción y el historial de la empresa.

5. Evalúa comprar en preventa: Más del 80% de las compras de vivienda en Lima se realizan en etapa de planos o construcción. Adquirir en esta fase suele significar precios más accesibles frente a un departamento terminado, por lo que el mismo monto puede rendir más si se usa para separar un proyecto en preventa.

“Cada gratificación destinada con un objetivo claro acerca al comprador a su meta. Lo importante es no verla como un ingreso de un solo uso, sino como parte de un plan de compra pensado con tiempo, asesoría confiable e información correcta sobre el proyecto elegido”, concluye la ejecutiva de Best Place to Live®.

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