Gratificación por Fiestas Patrias: 3 de cada 10 peruanos lo destinará al pago de deudas

Andina/Ricardo Cuba

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

Ante el próximo pago de la gratificación por Fiestas Patrias, que todas las empresas deben realizar legalmente antes del 15 de julio, un estudio reveló que el 35% (3 de cada 10) de los trabajadores destinará este dinero al pago de deudas y créditos.

Asimismo, el 25% de peruanos planea ahorrar ese dinero; el 14% lo invertirá en estudios para su crecimiento profesional; y el 7% invertirá, según la investigación realizada por el portal Bumeran.

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"Todo ello evidencia que la gratificación es un apoyo fundamental para el bienestar económico y laboral de los peruanos", señala Diego Tala, director comercial de Bumeran en Jobint.

El 30% de las personas trabajadoras que afirmaron recibir la gratificación de julio en Perú indicaron pertenecer a sectores como Gastronomía y Turismo; Gerencia y Dirección General; Oficios; Aduana y Comercio Exterior; Educación, Docencia e Investigación; Minería, Petróleo y Gas; Salud, Medicina y Farmacia; Seguros. El 11% perteneció a Tecnología y Sistemas; otro 11% a Comercial; otro 11% a Administración y Finanzas; el 10% a Producción, Abastecimiento y Logística; el 8% a Construcción; y el 6% a Educación.

Por otro lado, el 13% de empleados indicó que recibe más de 5,000 soles; el 10% que recibe menos de 500; otro 10% que recibe entre 500 y 1000; el 10% que recibe entre 1000 y 1,500; el 9% que recibe entre 1,500 y 2,000; y el 8% que recibe entre 2,000 y 2,500.

Por último, el 60% indicó recibir el pago de la gratificación en la misma fecha límite: 15 de julio, mientras que el 40% afirmó recibir el pago antes de ese día.

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