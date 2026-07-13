Gratificación por Fiestas Patrias: ¿Cuándo vence el plazo para el pago de los empleadores?

Archivo - Perú.- Gratificación: microempresas no pagan este beneficio y pequeñas empresas entregan el 50% - Andina/Internet/Medios - Archivo

Lima 13 Jul. (ANDINA) -

En la primera quincena de julio y diciembre de cada año más de 4 millones de trabajadores en planilla del sector privado reciben el pago de la gratificación. En ese contexto, es necesario precisar algunos alcances importantes que todos debemos conocer.

Al respecto, Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, responde en la siguiente nota las preguntas claves que definen este beneficio laboral, y que todo trabajador en planilla debe saber.

¿Quiénes recibirán gratificación en julio?

Tienen derecho a recibir gratificación aquellos trabajadores del sector privado que se encuentren en planilla, y los trabajadores del sector público bajo el régimen laboral de la actividad privada.

¿Cuándo vencen el plazo para pagar la gratificación de julio?

El plazo para el pago de dicho beneficio vence el miércoles 15 de julio del 2026.

Las empresas que no realicen el depósito a tiempo, podrían recibir una multa que podría llegar a más de 120,000 soles, dependiendo del régimen laboral y el número de trabajadores afectados.

¿Cuántas personas recibirán la gratificación de julio?

Se estima que más de 4 millones de personas recibirán la gratificación de julio de 2026. El monto total de pago sería de 10,000 millones de soles aproximadamente.

¿Cuánto será el monto de gratificación que recibiremos?

Si un trabajador estuvo desde enero en la planilla de una empresa, la gratificación será, en principio, el íntegro de 1 sueldo bruto. Cabe resaltar que este monto no estará sujeto a ningún descuento (AFP, Impuesto a la Renta, entre otros).

No obstante, si la persona trabajó solo 1 mes entre enero y junio de 2026, no recibirá la gratificación completa, sino una parte proporcional.

Adicionalmente, hay que recordar que también se recibirá una Bonificación Extraordinaria del 9% del sueldo, correspondiente al aporte a EsSalud.

Por lo tanto, eso significa que se recibirá un monto mayor al sueldo neto que normalmente se obtiene cada mes en el bolsillo.

¿Quiénes no recibirán la gratificación?

No todos los regímenes laborales reciben gratificación:

- Los trabajadores de la pequeña empresa en el régimen Remype, reciben la mitad de este beneficio.

- Los trabajadores del sector público reciben un “aguinaldo” en vez de la gratificación, cuyo monto es de 300 soles (lo determina el MEF).

- Los practicantes y jóvenes en formación laboral, reciben media subvención económica al cumplir 6 meses, lo cual no necesariamente se da en julio y diciembre.

- Los trabajadores de la microempresa, los independientes y los informales, no reciben gratificación.

Sunat explica cómo acceder a premios de hasta 100,000 soles con sorteo de comprobantes de pago, nos brinda más detalles sobre este beneficio Pamela Caballero, de Servicios al Contribuyente de dicha entidad.

(FIN) DOP/JAM/JJN