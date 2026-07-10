Gratificación de julio ¿cómo aprovechar este beneficio laboral?

Andina/Ricardo Cuba

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

La gratificación de julio es uno de los beneficios laborales más esperados por los trabajadores. Para muchos representa la oportunidad de darse un gusto, viajar, renovar algún bien del hogar o ponerse al día con deudas pendientes, decisiones totalmente válidas después de varios meses de trabajo.

Sin embargo, este ingreso extraordinario también puede convertirse en el punto de partida para construir una mayor tranquilidad financiera en el futuro. Separar una parte de la gratificación para objetivos de largo plazo permite afrontar con mayor seguridad los imprevistos y avanzar hacia metas personales y familiares sin renunciar a disfrutar el presente.

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"Muchas personas sienten que deben elegir entre disfrutar la gratificación hoy o pensar en el futuro. Sin embargo, ambas decisiones pueden complementarse. Lo importante es que este ingreso tenga un propósito y responda a las prioridades de cada persona y su familia", señala Alfredo Salazar, gerente general de AuguStar Seguros Perú.

Ahorrar es importante, pero también lo es procurar que ese dinero conserve su valor a lo largo del tiempo. Cuando los recursos permanecen durante varios años en alternativas cuya rentabilidad no logra compensar el efecto de la inflación, el dinero pierde capacidad de compra con el paso del tiempo.

En el Perú, el Banco Central de Reserva (BCR) mantiene como objetivo una inflación anual de entre 1% y 3%, con el fin de preservar la estabilidad de precios. En ese contexto, quienes ahorran para metas de mediano y largo plazo pueden evaluar instrumentos financieros que, además de ofrecer seguridad, permitan generar una rentabilidad superior a la inflación para preservar e incrementar el valor de su dinero en el tiempo.

Más allá del monto destinado al ahorro, definir un objetivo concreto suele ser el primer paso para mantener el hábito. Algunas personas buscan crear un fondo de emergencia para enfrentar imprevistos; otras prefieren prepararse para la educación futura de sus hijos, complementar su jubilación, adquirir una vivienda o construir un patrimonio que les permita brindar mayor estabilidad económica a su familia.

Contar con un propósito claro también facilita identificar el instrumento financiero más adecuado según el horizonte de tiempo y el nivel de riesgo que cada persona esté dispuesta a asumir.

"Cuando el ahorro tiene un objetivo específico, deja de ser únicamente dinero guardado y se convierte en una herramienta para alcanzar metas importantes. Hoy existen soluciones que permiten hacer crecer el patrimonio mientras se protege el bienestar económico de lafamilia, por lo que vale la pena evaluar cuál responde mejor a cada proyecto de vida", añade Salazar.

Dentro de una estrategia financiera de largo plazo, también resulta importante considerar mecanismos que ayuden a proteger el patrimonio familiar frente a situaciones inesperadas. Dependiendo de las necesidades de cada persona, existen alternativas que combinan protección con ahorro o inversión, permitiendo avanzar hacia objetivos financieros mientras se brinda respaldo económico a los seres queridos ante eventos imprevistos.

Más que definir una fórmula única sobre cómo utilizar la gratificación, este beneficio representa una oportunidad para reflexionar sobre el equilibrio entre las necesidades del presente y los proyectos del futuro. Disfrutar del esfuerzo realizado y, al mismo tiempo, reservar una parte para construir tranquilidad financiera son decisiones que pueden complementarse y contribuir al bienestar de las familias en el largo plazo.

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