Gratificación de julio: los cinco errores en planillas que más les cuestan a las empresas

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Lima 10 Jul. (ANDINA) -

Con la llegada de julio, miles de empresas en el Perú se preparan para cumplir con el pago de las gratificaciones, uno de los beneficios laborales más importantes del año. Sin embargo, en esta temporada también aumentan los errores en el cálculo de beneficios y la gestión de planillas, situaciones que pueden derivar en multas, observaciones de la autoridad laboral e incluso conflictos con los trabajadores.

Para Rigoberto Caballero, country manager de Defontana en Perú, gran parte de estas contingencias pueden prevenirse si las empresas cuentan con procesos estandarizados y herramientas que automaticen la gestión de recursos humanos.

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"El pago de la gratificación no debería convertirse en una preocupación de último momento. Cuando la información de las planillas está correctamente gestionada y automatizada, las empresas reducen significativamente el riesgo de cometer errores y cumplen con sus obligaciones laborales de forma más eficiente", señala.

A continuación, el especialista comenta los errores más frecuentes que más le cuestan a las empresas en julio:

1. Calcular la gratificación con información desactualizada. Cambios en la remuneración, licencias, inasistencias o variaciones contractuales que no se registran oportunamente pueden afectar el monto que corresponde pagar.

2. Errores en la actualización de la planilla. Datos incompletos o inconsistentes en la información de los trabajadores generan diferencias en el cálculo de beneficios y posteriores rectificaciones.

3. Realizar cálculos manuales. Cuando las empresas dependen de hojas de cálculo, aumenta el riesgo de errores en fórmulas, duplicidad de información o modificaciones involuntarias.

4. Esperar los últimos días para procesar el pago. Dejar el cálculo de gratificaciones para el cierre del plazo limita el tiempo para revisar inconsistencias y corregir posibles errores.

5. No integrar la información de Recursos Humanos con Contabilidad y Finanzas. La falta de integración dificulta la planificación del flujo de caja y retrasa el cierre contable del periodo.

Más allá de cumplir con una obligación legal, una correcta gestión de planillas fortalece la confianza de los colaboradores y mejora la eficiencia operativa de la empresa.

En ese contexto, la digitalización de los procesos de Recursos Humanos permite automatizar cálculos, mantener la información actualizada y reducir significativamente las tareas manuales que suelen originar errores.

"Hoy las empresas necesitan que sus procesos de Recursos Humanos sean cada vez más ágiles y precisos. Automatizar la gestión de planillas no solo ayuda a cumplir con la normativa, sino que libera tiempo para enfocarse en actividades estratégicas y mejora la experiencia de los colaboradores", concluye el especialista de Defontana Perú.

En una campaña tan importante como la de gratificaciones, contar con información centralizada y procesos automatizados permite a las organizaciones minimizar riesgos, optimizar tiempos y afrontar el cierre del periodo con mayor tranquilidad y control.

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