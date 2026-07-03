Gratificación de julio: cinco pasos antes de comprar un departamento en el 2026

Perú.- Día del Padre: cuatro consejos que pueden ayudarte a proteger tus finanzas - Andina/Internet/Medios

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

La gratificación de julio representa una oportunidad para fortalecer el presupuesto de quienes buscan adquirir un departamento este año. Sin embargo, especialistas recomiendan no tomar decisiones impulsivas y aprovechar este ingreso extraordinario para evaluar la situación financiera, calcular la capacidad de endeudamiento y planificar la compra de un inmueble de manera responsable.

En el Perú, los trabajadores del régimen laboral privado que hayan laborado el semestre completo reciben una gratificación equivalente a una remuneración mensual, además de una bonificación extraordinaria del 9 % si están afiliados a EsSalud o del 6.75% si cuentan con una EPS. Así, un trabajador con un sueldo de 4,000 soles podría recibir aproximadamente 4,360 soles si está afiliado a EsSalud o cerca de 4,270 soles si tiene EPS.

De acuerdo con Diana Puga, gerenta de Negocio Inmobiliario de Albamar Grupo Inmobiliario, la gratificación debe verse como el punto de partida para una adecuada planificación financiera.

"Antes de usarla para separar un departamento o completar parte de la inicial, el comprador debe preguntarse si su economía mensual puede sostener una cuota hipotecaria. Comprar un departamento empieza con una planificación realista", señala.

Cinco aspectos que debes revisar

La especialista comparte cinco cálculos que toda persona debería realizar antes de destinar su gratificación a la compra de un departamento:

1. Calcula cuánto puedes pagar al mes sin sobreendeudarte

Antes de iniciar la búsqueda de una vivienda, es importante identificar cuánto se puede asumir mensualmente sin comprometer la estabilidad financiera. Como referencia, el total de las deudas no debería superar el 30 % de los ingresos, lo que permitirá conocer si la futura cuota hipotecaria será sostenible.

2. Proyecta cuánto te falta para completar la cuota inicial

"La gratificación puede ayudar a reforzar la inicial, pero debe verse como parte de una meta concreta. Cuando el comprador sabe cuánto cuesta el departamento, cuánto necesita reunir y cuánto le falta, puede decidir mejor si conviene ahorrar más, ordenar deudas o avanzar con una evaluación", explica Puga.

3. Revisa tus deudas antes de solicitar una evaluación hipotecaria

Antes de acudir a una entidad financiera, es recomendable revisar el estado de las tarjetas de crédito, préstamos, compras en cuotas y otras obligaciones pendientes. Reducir deudas con intereses elevados puede mejorar la capacidad de pago y fortalecer el perfil crediticio.

4. Reserva un fondo para los gastos adicionales

Puga recuerda que la compra de un departamento no solo implica pagar la cuota inicial y asumir la hipoteca.

"También deben considerarse gastos notariales, registrales, administrativos, mudanza, mantenimiento inicial e impuestos como la alcabala, cuando corresponda", indica.

5. Compara zonas de acuerdo con tu presupuesto

La ubicación debe analizarse junto con la capacidad económica del comprador, considerando factores como el precio de la zona, el metraje, la conectividad, los servicios cercanos, la seguridad, las áreas comunes y el potencial de valorización del inmueble.

Tres preguntas antes de usar la gratificación

Para evitar decisiones apresuradas, la especialista recomienda responder tres preguntas antes de destinar este ingreso extraordinario a la compra de una vivienda:

¿Cuánto puedo pagar mensualmente sin superar una capacidad saludable de endeudamiento?¿Cuánto me falta realmente para completar la cuota inicial y cuánto debo conservar como fondo de emergencia?¿Qué gastos adicionales tendré antes, durante y después de la compra?

"La gratificación puede acercarte al departamento propio, pero la decisión debe mirar más allá del monto recibido. Comprar una vivienda es un compromiso de largo plazo y, por eso, debe hacerse con información, asesoría y planificación", concluye Diana Puga.

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