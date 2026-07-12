Gratificación de julio: conozca 7 recomendaciones financieras para aprovecharla mejor

Andina

Lima 13 Jul. (ANDINA) -

La gratificación de julio representa una oportunidad para que miles de peruanos puedan ordenar sus finanzas, reducir deudas y empezar a construir un respaldo económico para el futuro.

En un contexto donde muchas familias buscan mayor seguridad y estabilidad, Javier Savage, jefe de Productos Pasivos y Medios Electrónicos de Caja Metropolitana, recomienda tomar decisiones financieras responsables que permitan aprovechar mejor este ingreso adicional.

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Durante el mes patrio, es común que las personas destinen parte de su gratificación a celebraciones, compras o viajes. Sin embargo, es recomendable planificar previamente el uso de este dinero para evitar gastos impulsivos y convertirlo en una herramienta de crecimiento financiero, dice Savage.

“La gratificación no debería verse únicamente como un ingreso extra para gastar, sino como una oportunidad para fortalecer la salud financiera. Separar una parte para el ahorro puede ayudar a las familias a enfrentar imprevistos, cumplir metas y construir mayor tranquilidad económica”, señala el directivo de la Caja Metropolitana.

Una de las alternativas para quienes buscan hacer crecer su dinero de manera segura es el Depósito a Plazo Fijo, un producto financiero que permite ahorrar durante un periodo determinado y obtener una rentabilidad previamente establecida.

Para usar la gratificación de manera responsable, Caja Metropolitana comparte las siguientes recomendaciones:

1. Elabora un presupuesto antes de gastar: define cuánto destinarás a pagos, compras, ahorro y otros compromisos familiares.

2. Prioriza el pago de deudas: si tienes créditos pendientes, evalúa amortizar las obligaciones con mayores intereses.

3. Separa un fondo para emergencias: contar con un respaldo económico puede ayudarte ante gastos inesperados de salud, educación, vivienda o negocio.

4. Evita las compras impulsivas: aprovecha las promociones con criterio y compara precios antes de decidirte.

5. Destina una parte al ahorro formal: guardar tu dinero en una entidad financiera te brinda mayor seguridad que mantenerlo en efectivo.

6. Evalúa abrir un Depósito a Plazo Fijo: esta alternativa permite que tu dinero crezca durante un periodo determinado, con una tasa de interés conocida desde el inicio.

7. Define una meta financiera: ahorrar para estudios, vivienda, viaje, emprendimiento o capital de trabajo puede ayudarte a mantener la disciplina.

En estas Fiestas Patrias, Caja Metropolitana invita a los peruanos a celebrar tomando decisiones financieras inteligentes. Convertir parte de la gratificación en ahorro puede marcar la diferencia entre gastar el dinero en pocos días o hacerlo crecer con seguridad para cumplir nuevos objetivos.

“Celebrar al Perú también significa valorar el esfuerzo de nuestro trabajo. Por eso, invitamos a las personas a tomar una mejor decisión financiera y hacer crecer sus ahorros con seguridad”, finalizó Javier Savage.

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