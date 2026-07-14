Gratificación de julio: recomendaciones para aprovechar al máximo este ingreso

Archivo - Perú.- Gratificación por Fiestas Patrias: ¿Cuándo vence el plazo para el pago de los empleadores? - Andina/Internet/Medios - Archivo

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

La gratificación por Fiestas Patrias representa un ingreso adicional que reciben los trabajadores formales del sector privado y constituye una oportunidad para fortalecer las finanzas personales mediante el pago de deudas, el ahorro o la inversión, siempre que exista una adecuada planificación del dinero.

De acuerdo con la Ley N.° 27735, las empresas tienen plazo hasta el miércoles 15 de julio para depositar la gratificación a los trabajadores en planilla. Además, este beneficio incluye una bonificación extraordinaria equivalente al 9 % del monto de la gratificación por el aporte a EsSalud, o del 6.75 % para quienes están afiliados a una Entidad Prestadora de Salud (EPS).

En ese contexto, Álvaro Gómez-Sánchez, gerente de Productos Financieros y Pensionables de RIMAC, señaló que este ingreso extraordinario puede convertirse en una herramienta para mejorar la salud financiera de las personas si se administra de manera responsable.

Con el objetivo de ayudar a los trabajadores a sacar el mayor provecho de este ingreso, el especialista brinda las siguientes recomendaciones:

Priorizar el pago de deudas. El primer paso es revisar si existen obligaciones financieras con tasas de interés elevadas, como las tarjetas de crédito o los préstamos de consumo. "Las deudas de tarjetas de crédito o préstamos de consumo generalmente tienen tasas de interés de dos dígitos, muy por encima de lo que se podría ganar invirtiendo, por lo que conviene priorizarlas y liquidarlas cuanto antes", explica Gómez-Sánchez.

Evaluar opciones de inversión. Una vez canceladas las deudas, es recomendable analizar alternativas para hacer crecer el dinero, preferentemente con el apoyo de un asesor especializado. "Antes de invertir es fundamental conocer el propio perfil de riesgo: si se está cómodo con cierta volatilidad a cambio de mayores retornos en el largo plazo, o si se prefiere la seguridad de una rentabilidad garantizada", señala.

Elegir inversiones de acuerdo con el perfil de riesgo. Quienes buscan mayor seguridad pueden optar por depósitos a plazo, cuentas de ahorro remuneradas o seguros de vida con componente de inversión. En cambio, quienes están dispuestos a asumir más riesgo pueden considerar fondos mutuos o seguros de vida con componente de inversión que incluyan renta fija, renta variable y otros instrumentos financieros.

Asimismo, el especialista advierte sobre algunos errores frecuentes que conviene evitar al recibir la gratificación:

- Gastar el dinero sin una planificación previa.- No destinar una parte al ahorro o la inversión.- Descuidar la creación o el fortalecimiento del fondo de emergencia.- Invertir en productos de alto riesgo sin investigar previamente o hacerlo a través de entidades no supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).- Prestar dinero a familiares o amigos sin garantías suficientes.

Finalmente, Gómez-Sánchez indicó que una adecuada administración de la gratificación puede contribuir a construir un patrimonio más sólido en el tiempo. "Con el acompañamiento adecuado, este dinero puede convertirse en el punto de partida para construir un futuro financiero más sólido", concluye.