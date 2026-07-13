Gratificación: ¿Tu negocio tuvo que buscar dinero para pagarla? sigue estos consejos

Archivo - Perú.- Gratificaciones impulsan hasta 40% más transacciones digitales - Andina/Difusión - Archivo

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

Cuando se habla de la gratificación, la atención suele ponerse en cuánto recibirá el trabajador. Pero para los pequeños negocios que deben realizar este pago hay otra pregunta igual de importante: ¿qué ocurre con la operación al día siguiente?

Un negocio puede cumplir con la gratificación y, aun así, quedar financieramente presionado si para hacerlo utiliza el dinero destinado a proveedores, la siguiente planilla, la reposición de mercadería u otros gastos necesarios para seguir funcionando.

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Por eso, más que preguntarse únicamente si tiene el dinero para realizar el pago, el negocio debería evaluar si puede hacerlo sin comprometer las semanas siguientes.“Una obligación conocida con anticipación no debería administrarse como una emergencia. El error es mirar únicamente si el dinero alcanza para pagar hoy y no cuánto necesitará el negocio para seguir funcionando mañana. Antes de realizar un desembolso importante, conviene proyectar las siguientes semanas y revisar si la empresa podrá cubrir sus compromisos esenciales sin depender de nueva deuda”, explica Alonso Corcuera, gerente comercial de Ventas SME de Equifax.

Según el/la especialista, si para cumplir el negocio necesita usar dinero reservado para otras obligaciones, recurrir a crédito de último minuto o mezclar las finanzas personales del dueño con las de la empresa, la señal no debería ignorarse.

- El pago dejó la caja casi vacía. Cumplir con la gratificación no debería impedir que el negocio continúe funcionando. Revise cuánto dinero necesitará durante las próximas cuatro a seis semanas para cubrir planilla, proveedores, impuestos, alquiler, servicios y otros gastos esenciales.

- Se utilizó dinero que tenía otro destino. Si fue necesario tomar recursos reservados para mercadería, insumos u obligaciones próximas, existe una señal de desorden financiero. No todo el dinero que aparece en una cuenta está realmente disponible para gastar.

- El negocio tuvo que recurrir a crédito a última hora. El financiamiento puede ser una herramienta útil, pero no debería reemplazar permanentemente la planificación. Antes de asumir una deuda, es necesario conocer su costo total, evaluar cómo se pagarán las cuotas y evitar cubrir necesidades del negocio con créditos personales sin llevar un registro claro.

- No existe un monto mínimo para mantener la operación. Cada negocio debería saber cuánto efectivo necesita para seguir funcionando aun después de realizar un pago importante. Identificar ese piso de liquidez ayuda a diferenciar el dinero disponible de aquel que no debería tocarse.

- Diciembre todavía no aparece en el presupuesto. Una vez realizado el pago de julio, es momento de estimar cuánto podría necesitarse para la siguiente gratificación y dividir ese monto entre los meses restantes. La reserva debe revisarse si cambia la planilla o los ingresos del negocio.

La gratificación de julio puede dejar una información valiosa sobre la salud financiera del negocio. Si fue posible pagarla sin tocar recursos esenciales para la operación, existe una buena base de planificación. Pero si fue necesario postergar otras obligaciones, recurrir a deuda no prevista o quedarse sin liquidez, la señal también es útil: permite identificar hoy qué debe corregirse para que el siguiente desembolso no vuelva a convertirse en una emergencia.

Más que pensar en la gratificación dos veces al año, el reto para el pequeño negocio es incorporarla a su planificación mensual.

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