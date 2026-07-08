Gratificaciones impulsan hasta 40% más transacciones digitales

Archivo - Perú.- Gratificación 2026: cinco decisiones inteligentes para aprovechar el dinero extra - Andina/Difusión - Archivo

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

La gratificación de julio por Fiestas Patrias representa uno de los momentos de mayor movimiento de dinero en el país. En cuestión de días, millones de trabajadores reciben este beneficio laboral y realizan pagos, transferencias, compras y otras operaciones financieras de manera simultánea. Detrás de cada una de estas transacciones existe una infraestructura tecnológica que debe estar preparada para responder con rapidez, seguridad y continuidad, incluso durante los mayores picos de demanda.

Si bien para el usuario una transferencia puede completarse en segundos o un pago mediante QR parecer una acción cotidiana, estas campañas exigen que bancos, billeteras digitales, fintechs y proveedores de infraestructura financiera procesen un volumen significativamente mayor de operaciones sin afectar la experiencia del cliente.

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De acuerdo a estimaciones de LigoPay, en campañas como gratificación, las empresas pueden enfrentar incrementos de entre 20% y 40% en el volumen de transacciones digitales. En verticales altamente transaccionales como gaming, retail, e-commerce o billeteras digitales, estos picos pueden llegar a duplicarse, poniendo a prueba la capacidad de procesamiento, conciliación y disponibilidad operativa.

"Hoy la confianza en los pagos digitales no depende solo de que una operación sea rápida, sino de que el servicio mantenga el mismo desempeño cuando millones de personas realizan transacciones al mismo tiempo. La preparación tecnológica previa es lo que permite que esas operaciones ocurran sin que el usuario perciba la complejidad que existe detrás", señala Sergio Giannotti, Director Comercial de LigoPay.

Frente a este escenario, el especialista de LigoPay explica cuáles son los principales desafíos que enfrenta la infraestructura financiera durante uno de los periodos de mayor actividad del año.

1. Escalar la capacidad para responder a la demanda

Durante la campaña de gratificaciones, el volumen de operaciones puede incrementarse de forma considerable en comparación con una semana habitual. Esto exige plataformas capaces de ampliar su capacidad de procesamiento para atender miles de transacciones simultáneas sin afectar los tiempos de respuesta.

2. Garantizar la disponibilidad del servicio

En un contexto donde los usuarios esperan realizar operaciones en cualquier momento del día, la continuidad del servicio es indispensable. La infraestructura debe operar de forma ininterrumpida para evitar caídas o demoras que puedan afectar tanto a personas como a empresas.

3. Reforzar la seguridad ante un mayor movimiento de dinero

El incremento de operaciones también suele atraer intentos de fraude y ciberdelincuencia. Por ello, las entidades financieras fortalecen sus mecanismos de monitoreo, autenticación y detección de operaciones inusuales para proteger tanto los fondos como la información de los usuarios.

4. Asegurar una interoperabilidad eficiente

Actualmente, los usuarios esperan poder mover su dinero entre bancos, billeteras digitales y otras entidades financieras de manera inmediata. Para ello, resulta clave contar con una infraestructura interoperable que permita que las transacciones fluyan de forma rápida y segura, independientemente de la entidad desde donde se originen.

5. Mantener una buena experiencia para el usuario

Más allá del procesamiento técnico, uno de los principales retos consiste en que el incremento del tráfico no afecte la experiencia del cliente. Respuestas rápidas, confirmaciones inmediatas y una operación estable son factores determinantes para mantener la confianza en los servicios financieros digitales.

"La interoperabilidad ha cambiado las expectativas de los usuarios. Hoy esperan mover su dinero entre distintas entidades de forma inmediata, sin importar el canal que utilicen. Esto exige una infraestructura cada vez más resiliente, escalable y preparada para responder a campañas de alta demanda como la de gratificaciones", añade Giannotti de LigoPay.

El crecimiento sostenido de los pagos digitales y la interoperabilidad financiera han elevado las expectativas de los usuarios respecto a la velocidad y disponibilidad de los servicios. En ese contexto, campañas como la gratificación de julio no solo impulsan el movimiento económico, sino que también ponen a prueba la capacidad tecnológica del ecosistema financiero para responder a uno de los picos transaccionales más importantes del año.

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