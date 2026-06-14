Gremio de construcción e ingeniería de la CCL liderará delegación empresarial en Chile

Andina/Reunión De Trabajo Del Gremio De

Lima 14 Jun. (ANDINA) -

El Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) liderará una delegación de empresas peruanas que participarán en la Feria Internacional Edifica 2026, a realizarse entre el 20 y 22 de octubre en Santiago de Chile.

Asimismo, el gremio empresarial participará como expositor en charlas magistrales del evento, representando al Perú.

Este anuncio se dio a conocer tras una

reunión de trabajo con representantes de la Cámara Chilena de la Construcción en el que abordaron las oportunidades que ofrecerá Edifica 2026, y se evaluaron mecanismos para fortalecer la presencia de empresas peruanas en uno de los principales eventos de América Latina.

La reunión contó con la participación del presidente Raúl Barrios Fernández-Concha; el director institucional, Carlos Posada Ugaz; el presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería, Dante Mendoza; y los representantes gremiales Daniel Yáñez y Consuelo Espinoza. Por la Cámara Chilena de la Construcción participó Osvaldo Cabrera.

En su 24.ª edición, Edifica 2026 reunirá a los principales actores de la cadena de valor del sector construcción.

Se prevé la participación de 700 empresas, 5,000 marcas y más de 35,000 visitantes, quienes recorrerán una exhibición de 75,000 metros cuadrados dedicada a las últimas innovaciones y soluciones para la industria.

Temas

Durante el encuentro se presentó la propuesta de valor de Edifica 2026, considerada

una de las principales plataformas de negocios, innovación y networking para los sectores de construcción e infraestructura en la región.

Asimismo, se conocieron las expectativas y prioridades de la delegación peruana, así como las oportunidades para generar vínculos comerciales y alianzas estratégicas con empresas e instituciones de la región.

Entre los principales intereses expresados por el gremio figuran la realización de reuniones empresariales con constructoras, concesionarias, inversionistas, proveedores especializados y entidades públicas vinculadas al sector.

También se manifestó interés en participar en visitas técnicas a proyectos emblemáticos de infraestructura, edificaciones, minería y energía desarrollados en Chile.

La reunión permitió, además, identificar espacios de cooperación para impulsar ruedas de negocios, actividades de networking y mecanismos de articulación empresarial que contribuyan a fortalecer la presencia del sector peruano en mercados internacionales.

Como parte de los próximos pasos, se evaluará la organización de un webinar informativo dirigido a las empresas asociadas al gremio y la definición de una estrategia de participación institucional peruana en Edifica 2026.