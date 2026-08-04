Gremios empresariales expresan disposición a colaborar para enfrentar Fenómeno El Niño

Andina/Presidenta Keiko Fujimori Inspecciona

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

El sector privado representado en los diferentes gremios empresariales expresaron su disposición a colaborar con el Gobierno para enfrentar el Fenómeno El Niño, ante la invocación realizada por la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

La mandataria en su reciente visita de trabajo a la región Piura señaló que el impacto de este fenómeno afectaría a las empresas.“El sector privado también se podría ver afectado. Ahí necesitamos a las empresas que tengan maquinaria disponible, que nos puedan ayudar”, dijo.

Asimismo, antes de asumir el gobierno en una visita a las obras de prevención en Lima, refirió que están identificadas las zonas de riesgo.

“Hay 1,900 puntos de riesgo en nuestro país, ahí se desplegará toda la maquinaria disponible(…) Hacemos también una convocatoria al sector privado para que ellos también colaboren frente al fenómeno El Niño”, señaló en esa oportunidad.

En ese sentido,

el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata Ríos, expresó la colaboración del sector privado.

“Sobre la participación del sector privado, sin ninguna duda, estamos dispuestos a colaborar y creo que es necesario que haya una articulación entre el sector público y el privado para agilizar muchas cosas, porque se necesita actuar con rapidez”, declaró a la

Agencia Andina.

Por su parte,el presidente del Comité de Agroindustrias, Alimentos y Bebidas de la Asociación de Exportadores (Adex), Mario Salazar Vergaray,señaló que el Fenómeno El Niño no distingue entre infraestructura pública y privada, por lo que es una tarea compartida el trabajar en la prevención y atención a su impacto.

“Sobre las declaraciones de la presidenta Keiko Fujimori me parece acertado porque en anteriores declaraciones he dicho que el sector privado y el público tiene que hacer frente al Fenómeno El Niño, porque finalmente el Fenómeno de El Niño no distingue si esa infraestructura es pública o privado, nos afecta a todos los peruanos, es una tarea compartida que debemos tener tanto el sector público como privado”, declaró a Andina.

“Hay tres tareas que nosotros podemos contribuir.La primera escompartir información y capacidades técnicas, tenemos ingenieros, gente especializadaque puede ayudar al Gobierno en el terreno y compartiendo información con estaciones meteorológicas o quizás con cierta infraestructura que está dañada y no está mapeada”, indicó.

“El segundo tema del apoyo del sector privado puede estar en la parte de maquinarias, logística, camiones, tractores.Ahí también podemos ayudar nosotros en el momento que ocurra un desastre, el sector privado tiene su logística, maquinarias, equipo”, dijo.

“Y el tercero, que algunas empresas ya estamos haciendo, estamos invirtiendo en medidas preventivas, en nuestros lugares de trabajo,en nuestros campos, empacadoras, para que no se afecten a nuestros trabajadores, nuestra operación.También en los caseríos, distritos, y comunidades donde estamos,ahí como sector privado tenemos que apoyar en prevención”, agregó.

En ese sentido, Mario Salazar enfatizó que en la primera y segunda tarea,se requiere una “buena coordinación” entre el sector privado con los diferentes niveles de Gobierno, Ejecutivo, regional y municipal, a fin de evitar entrampamientos burocráticos.

“Esa comunicación debería ser muy eficiente, una sola línea entre la empresa privada y el sector público”, subrayó.

Por su parteel director del Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Raúl Delgado Sayán,enfatizó en la necesidad deacelerar las obras de prevenciónen el corto tiempo que se tiene ante la llegada del impacto del Fenómeno El Niño, con un comando único de coordinación.

“Enfatizar en lo posible en obras de prevención, mientras todavía tengamos algún tiempo frente a este fenómeno, pero lo importante es que exista un comando único, porque es un tema donde hay participación del gobierno nacional y gobiernos regionales”,explicó.

“Ya no estamos en tiempos de hacer expedientes técnicos ni esperar, porque cada minuto cuentaytenemos que enfocarnos rápidamente lo que se puede hacer en este momento para controlar caudales,quizás desde la parte de arriba buscar zonas de desviación para evitar tener sobrecaudales en las zonas críticas e identificar todas las áreas donde puedan ocurrir desbordes para poder neutralizarlos o aminorarlos en cuanto a su capacidad destructiva”, detalló.

Delgado Sayán, señaló que como no se han hecho los drenajes en las ciudades más importantes, es necesario ya contar con losequipos de bombeo de capacidad de 2000 litros por segundo para evacuar los aniegos y que funcionen con diésel para evitar que dependan de la energía eléctricaque puede verse interrumpido por las inundaciones.

En ese sentido, enfatizó que ya se debe saber a dónde evacuar las aguas empozadas y continuar con la limpieza de caudales de ríos, así como reforzar los puentes en las zonas identificadas como críticas.

“Son una serie de medidas cuya disposición hay que hacerlas en campo, pero hay que hacerlas de inmediato, para disminuir los efectos cuando ocurra este fenómeno, porque ya no hay mucho tiempo”,dijo.

“El llamado de la presidenta (Fujimori) al sector privado es muy bueno, porque no solamente es tarea del Estado sino tarea de todos los peruanos en tratar de hacer frente a este mega fenómeno, pero no hay que perder tiempo, hay que comenzar a hacerlo de inmediato”,puntualizó.