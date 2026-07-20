Gremios empresariales expresan optimismo para aumentar sus inversiones

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Lima 20 Jul. (ANDINA) -

Las expectativas en el sector empresarial por una mayor inversión privada en el país se han incrementado para los siguientes años, tras el resultado electoral de la segunda vuelta que significó el triunfo de Keiko Fujimori como presidente de la República para el periodo 2026-2031.

En un contexto de mejores precios de los minerales que exportamos, una nueva composición del Legislativo, con dos cámaras, y un anticipado intenso fenómeno El Niño, la confianza empresarial será clave para avanzar.

De acuerdo a la encuesta de expectativas empresariales que realiza el Banco Central de Reserva (BCR), en junio de este año la mayoría de indicadores respecto a la situación actual, mejoraron. “Todos los indicadores de expectativas aumentaron y se encuentran en el tramo optimista”.

En junio el indicador de economía a 3 meses retornó al plano optimista, luego de mantenerse pesimista desde abril.

Expectativas

Al respecto, el Diario El Peruano dialogó con diferentes gremios empresariales para conocer sus expectativas y cual debería ser la agenda prioritaria del próximo Gobierno.

- Economía peruana seguirá en expansión y crecería más de 3% este año

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata Ríos, prevé que en el gobierno de Keiko Fujimori, habrá mayor interés por invertir en el Perú.

“Hay muy buenas expectativas y apetito por invertir en el Perú, eso obviamente jala a la economía para que se comporte de forma positiva. Creemos que este año va a ser bueno y el próximo debería ser mejor”, afirmó.

Asimismo, enfatizó que para incrementar el crecimiento económico del país, el siguiente gobierno debe dar señales claras respecto a mantener la estabilidad jurídica y el destrabe de los proyectos con la agilización de los trámites.

“Esas señales son rápidas e inmediatamente son percibidas por el mercado, entonces las inversiones seguirán creciendo”, enfatizó el presidente de la Confiep.

Optimismo

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Raúl Barrios Fernández-Concha, destacó que el resultado de la segunda vuelta despejó buena parte de la incertidumbre política que venía condicionando las decisiones de inversión, y ese solo hecho ya se refleja en una recuperación de la confianza empresarial.

“El empresariado encara este quinquenio con un optimismo que no se veía en años. Tras un primer trimestre todavía marcado por la cautela, las expectativas dieron un giro claro en junio: el índice de confianza a tres meses se ubicó en 55.50 puntos, y la expectativa a doce meses trepó a 68.55 puntos, su nivel más alto en mucho tiempo”, explicó.

También expresó su confianza en que el nuevo Gobierno liderado por Keiko Fujimori preservará la estabilidad macroeconómica del país consolidando “un entorno predecible para la inversión privada”, que es la principal fuente de empleo y de crecimiento.

“Las cifras acompañan ese optimismo. El Banco Central de Reserva proyecta un crecimiento de 3.4% para este 2026 y de 3.2% para 2027, sostenido por la cartera de proyectos mineros y de infraestructura, el dinamismo de las agroexportaciones y las mejoras de productividad”, indicó el presidente de la CCL.

Más aún, señaló que el propio Banco Central de Reserva estima que la inversión privada crecería 12.5 % este año, muy por encima de lo previsto en marzo. “Si a ello sumamos una política monetaria prudente y la disciplina fiscal, el Perú reúne las condiciones para ubicarse entre las economías de mayor crecimiento de la región”, enfatizó.

Menor incertidumbre

Por su parte, el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), César Tello Ramírez, destacó que tras el resultado electoral, se reduce la incertidumbre política en el país.

“Las perspectivas son favorables. No obstante, es crucial que el nuevo Gobierno preserve la estabilidad macroeconómica, fortalezca la institucionalidad y promueva un entorno propicio para la inversión. La reducción de la incertidumbre política debería contribuir a reactivar proyectos que permanecían postergados, impulsar la generación de empleo y consolidar el desempeño de sectores estratégicos”, indicó Tello.

En ese sentido, mencionó que “el verdadero desafío será convertir esa mayor confianza en reformas que eleven la competitividad y permitan alcanzar tasas de expansión superiores al 5% anual”, indispensables para reducir la pobreza de manera sostenida.

A su turno, el vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Guido Valdivia, señaló que tras el resultado electoral, las expectativas de crecimiento de su sector pasaron de 6% a 9.4% para este 2026.

“Según la encuesta que realizamos a un panel de empresas para nuestro Informe Económico de la Construcción, luego de la segunda vuelta, el sector podría crecer 9.4% este año, coincidiendo casi con la perspectiva del Banco Central de Reserva que espera un crecimiento del 10% para el 2026”, afirmó.

Los titulares de los diferentes gremios empresariales, destacaron como positivo para el país, la intención del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, de permanecer un periodo más al frente del ente emisor, porque genera confianza en los inversionistas.

Fenómeno El Niño

Ante la prevista llegada del Fenómeno El Niño, caracterizado por intensas lluvias y sequías en diferentes partes del país, el titular de la Confiep, consideró importante acelerar los trabajos de prevención. “Si el impacto es menor, el crecimiento este año puede ser muy interesante, hay buenas expectativas superado el proceso electoral. Vemos que las expectativas de inversión han mejorado y seguirán mejorando”, dijo.

Refirió que las agroexportaciones serán impactadas por El Niño, por lo cual urgen medidas necesarias.También enfatizó la importancia de impulsar las Asociaciones Público Privadas (APP) y las Obras por Impuestos que impulsa la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión). Por su parte, el vicepresidente de Capeco, Guido Valdivia, subrayó la urgencia de cerrar la brecha de infraestructura, invirtiendo más en transporte, agua potable, saneamiento, energía y conectividad digital, que fortalezcan la productividad.

“No es un gasto: es la condición para producir con eficiencia y reducir los sobrecostos logísticos que hoy restan competitividad a nuestras empresas”, señaló.

Datos

- Las exportaciones peruanas alcanzaron el récord de 93,993 millones de dólares en 2025, y se espera que supere los 118,000 millones de dólares al cierre del 2026, según las previsones del Banco Central de Reserva.

- En los primeros cinco meses del 2026, las exportaciones peruanas ya sumaron 45,128 millones de dólares, monto superior en 37% frente a lo reportado en similar periodo del 2025.

- Con ello se acumula un crecimiento ininterrumpido en los últimos 25 meses, según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

- La inversión minera ejecutada en el periodo enero-abril del presente año superó los 2,051 millones de dólares, cifra que representó un crecimiento de 43.5% respecto a lo observado en igual periodo del 2025, indicó el Ministerio de Energía y Minas.

- Asimismo, detalló que en el primer cuatrimestre de este año los ingresos fiscales provenientes de la minería superaron los 15,000 millones de soles.

(FIN) DOP/SDD